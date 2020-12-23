Нацкомиссия снизила плату за подключение к элетросетям

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила ставки на стандартное и нестандартное присоединение потребителей к мощности, а также ставки платы за линейную часть присоединения, при этом средневзвешенная ставка на стандартное присоединение снизилась на 5,7%, нестандартное – 14,7%.

Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании в среду, 23 декабря, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщил в ходе заседания член Нацкомиссии Дмитрий Коваленко, ставки удалось снизить за счет исключения из них затрат на реконструкцию электросетей высоких уровней напряжения (от 10 кВ и выше), которые операторы систем распределения (ОСР) должны финансировать из собственных инвестиционных программ.

"Когда мы проводили оценку компаний, у которых существенно возросли ставки на присоединение, был констатирован факт, что в отдельных присоединениях очень большой размер прироста ставки возникал за счет того, что при выполнении технических условий было заложено финансирование объектов более высокого уровня напряжения, мощность которых предназначалась не только для присоединяемых потребителей, но в целом для энергообеспечения районов и регионов. Соответственно, эти объекты были исключены из расчета", ‒ пояснил Коваленко.

Ставки на стандартное и нестандартное присоединение, а также за линейную часть присоединения опубликованы на сайте НКРЭКУ.

Как сообщалось, в начале декабря НКРЭКУ окончательно утвердила тарифы для 25 операторов систем распределения на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы). После применения новой методики тарифы облэнерго выросли в среднем на 15,9% для 1-го класса напряжения и на 32,6% – для 2-го класса.