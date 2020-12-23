ФГИ анонсировал начало "большой приватизации" во втором квартале 2021 года
Фонд государственного имущества планирует запустить первые аукционы для объектов большой приватизации во втором квартале 2021 года при условии принятия Верховной Радой закона о разблокировке приватизации.
Об этом сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко в Facebook.
По словам Сенниченко, ФГИ готов в апреле-июне аукционы по продаже "Объединенной горно-химической компании", "Президент-отеля" и "Завода "Большевик".
По данным Сенниченко, в третьем квартале следующего года могут пройти аукционы по продаже Одесского припортового завода, а также Одесской, Днепровской, Херсонской ТЭЦ и Криворожской теплоцентрали.
В четвертом квартале 2021 года могут пройти аукционы по продаже Николаевоблэнерго, Харьковоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Хмельницкоблэнерго, а также Николаевская ТЭЦ и Украгролизинг.
"Законодательное ограничение было последним барьером, который оградил нас от начала приватизационных аукционов по объектам стоимостью более 250 млн грн", - напомнил Сенниченко.
Как сообщалось, Кабинет министров одобрил законопроект, который предлагает разблокировать аукционы большой приватизации, отменив норму о временной приостановке их на время карантина.
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