Украина возьмет краткосрочный кредит у Deutsche Bank на $350 миллионов
Кабинет министров принял решение привлечь в 2020 году кредит от Deutsche Bank AG на сумму до $350 млн сроком на шесть месяцев.
Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №1291 от 23 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.
Согласно утвержденным постановлением условиям, кредит предоставляется в соответствии с договором между Украиной, Deutsche Bank, AG и Global Loan Agency Services Limited.
На сумму кредита начисляется процентный доход, который состоит из ставки LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) в долларах США на срок три месяца, а также маржи по кредиту в размере до 5,75% годовых.
"Окончательное погашение кредита осуществляется через шесть месяцев после даты получения кредитных средств", – сказано в документе.
Досрочное погашение кредита предусмотрено в случае изменения рыночной цены еврооблигаций Украины на условиях, определенных кредитным договором, либо
в случае осуществления дополнительного или нового выпуска еврооблигаций.
Министерству финансов поручено предусмотреть в госбюджете средства для погашения и обслуживания кредита.
Как сообщалось, на прошлой неделе Украина доразместила еврооблигации с погашением в 2033 году на сумму $600 млн. Благодаря тому, что ставку при доразмещении ценных бумаг удалось снизить до 6,2%, на счета Госказначейства поступило $670 млн. Средства пойдут на финансирование дефицита госбюджета.
Кроме того, 9 декабря Еврокомиссия перечислила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи в связи с пандемией COVID-19. Средства предоставлены в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года.
В конце ноября министр финансов Сергей Марченко отмечал, что из-за промедления с выполнением условий сотрудничества с МВФ Украина до сих пор не получила запланированные в госбюджете на 2020 год заимствования на сумму $3 млрд, а новый транш от МВФ вряд ли удастся получить до конца года.
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Гірше не буде, зелені довбодятли???
Простите за вопрос, а эта ссуда точно от самого Дойче Банка или через него тоже от русских ?
Зачем работать с банком, у которого токсичная репутация ? Чтобы возникали всякие подозрения типа вышесказанного . . .
У вас ошибочная информация. Эти организации исключительно для дикарей, которым ни один банк деньги не даст. Все остальные берут в долг напрямую у кредитора минуя посредников типа МВФ, который тоже берёт за свои услуги 2-3%. Плюс еще проценты самого кредитора. В результате то же и выходит 6-7%
если там высокие кредиты, да еще и ряд условий по економике и политике требуют выполнения от стран, чего ж туда все бегут получать кредиты?))) ведь, можно в обычном банке?))) А, нет, не начинайте шевелить единственной извилиной а то будет инсульт. Все хорошо.
Средняя процентная ставка для Украины по кредитам Международного валютного фонда (МВФ) на сегодня составляет около 2,5%. Что касается срока погашения, то льготный период продлится от трех с половиной лет с последующим погашением в течение пяти лет.
Об этом рассказали в Минфине в комментарии для The Page.