БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 488 16

Украина возьмет краткосрочный кредит у Deutsche Bank на $350 миллионов

Украина возьмет краткосрочный кредит у Deutsche Bank на $350 миллионов

Кабинет министров принял решение привлечь в 2020 году кредит от Deutsche Bank AG на сумму до $350 млн сроком на шесть месяцев.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №1291 от 23 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно утвержденным постановлением условиям, кредит предоставляется в соответствии с договором между Украиной, Deutsche Bank, AG и Global Loan Agency Services Limited.

На сумму кредита начисляется процентный доход, который состоит из ставки LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) в долларах США на срок три месяца, а также маржи по кредиту в размере до 5,75% годовых.

"Окончательное погашение кредита осуществляется через шесть месяцев после даты получения кредитных средств", – сказано в документе.

Досрочное погашение кредита предусмотрено в случае изменения рыночной цены еврооблигаций Украины на условиях, определенных кредитным договором, либо 
в случае осуществления дополнительного или нового выпуска еврооблигаций.

Министерству финансов поручено предусмотреть в госбюджете средства для погашения и обслуживания кредита.

Как сообщалось, на прошлой неделе Украина доразместила еврооблигации с погашением в 2033 году на сумму $600 млн. Благодаря тому, что ставку при доразмещении ценных бумаг удалось снизить до 6,2%, на счета Госказначейства поступило $670 млн. Средства пойдут на финансирование дефицита госбюджета.

Кроме того, 9 декабря Еврокомиссия перечислила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи в связи с пандемией COVID-19. Средства предоставлены в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года.

В конце ноября министр финансов Сергей Марченко отмечал, что из-за промедления с выполнением условий сотрудничества с МВФ Украина до сих пор не получила запланированные в госбюджете на 2020 год заимствования на сумму $3 млрд, а новый транш от МВФ вряд ли удастся получить до конца года.

Автор: 

держборг (1089) Кабмін (7757) кредит (3288) Мінфін (2935) Deutsche Bank (79)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+3
Тобто іншими словами - зелена мавпа, своїми дурними діями та злодійством, зруйнувала співпрацю з МВФ, і тепер, замість дешевих та довгострокових кредитів бере короткострокові та під великий відсоток...
Гірше не буде, зелені довбодятли???
показати весь коментар
23.12.2020 22:52
+3
В "результате" у тебя пустота в голове.
показати весь коментар
24.12.2020 10:39
+3
Да-да...вам из роиссии виднее...а лучше брать кредит сразу у кремля, угадал?)))
если там высокие кредиты, да еще и ряд условий по економике и политике требуют выполнения от стран, чего ж туда все бегут получать кредиты?))) ведь, можно в обычном банке?))) А, нет, не начинайте шевелить единственной извилиной а то будет инсульт. Все хорошо.
Средняя процентная ставка для Украины по кредитам Международного валютного фонда (МВФ) на сегодня составляет около 2,5%. Что касается срока погашения, то льготный период продлится от трех с половиной лет с последующим погашением в течение пяти лет.
Об этом рассказали в Минфине в комментарии для The Page.
показати весь коментар
24.12.2020 10:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все погано
показати весь коментар
23.12.2020 20:35 Відповісти
https://www.dw.com/uk/dosie-fincen-iak-deutsche-bank-stav-liderom-pidozrilykh-bankivskykh-tranzaktsii/a-55015090
Sovpadenie? Ne dumayu...
показати весь коментар
23.12.2020 21:11 Відповісти
А кто будет отдавать? Я так понимаю ета власть не собирается отдавать долги а просто сделает ноги как Януковощ а вы *битесь как хотите
показати весь коментар
23.12.2020 21:48 Відповісти
а тут один придурок вещал что зеленые мол выкрутились какие маладцы
показати весь коментар
23.12.2020 21:50 Відповісти
Тобто іншими словами - зелена мавпа, своїми дурними діями та злодійством, зруйнувала співпрацю з МВФ, і тепер, замість дешевих та довгострокових кредитів бере короткострокові та під великий відсоток...
Гірше не буде, зелені довбодятли???
показати весь коментар
23.12.2020 22:52 Відповісти
Тот самый Дойче Банк, через которые отмыт триллион грязных русских денег и через который русское правительство / спецслужбы финансировали Трампа ???

Простите за вопрос, а эта ссуда точно от самого Дойче Банка или через него тоже от русских ?

Зачем работать с банком, у которого токсичная репутация ? Чтобы возникали всякие подозрения типа вышесказанного . . .
показати весь коментар
24.12.2020 03:16 Відповісти
Стыдно нет твари типа руководите и не верите чем полупокерные жизняк нам трудягам устроили
показати весь коментар
24.12.2020 06:34 Відповісти
Это хорошо. Под 6% в наше время. Тут нету зрады.
показати весь коментар
24.12.2020 08:12 Відповісти
страны в ОБЫЧНОМ банке деньги не занимают. Для этого есть МВФ, ****, программы ЕС. Но там сопля везде усрался....там в его сторону уже даже смотреть не хотят. Если это случилось-дела ОЧЕНЬ плохи. Как и проценты по кредиту. Они в обчном банке в 10 раз выше. А платить всем нам. И все папередники у него кредиты понабирали, да??? ах ты ж сопля вонючая....
показати весь коментар
24.12.2020 09:17 Відповісти
МВФ, ****, программы ЕС
У вас ошибочная информация. Эти организации исключительно для дикарей, которым ни один банк деньги не даст. Все остальные берут в долг напрямую у кредитора минуя посредников типа МВФ, который тоже берёт за свои услуги 2-3%. Плюс еще проценты самого кредитора. В результате то же и выходит 6-7%
показати весь коментар
24.12.2020 09:36 Відповісти
В "результате" у тебя пустота в голове.
показати весь коментар
24.12.2020 10:39 Відповісти
Да-да...вам из роиссии виднее...а лучше брать кредит сразу у кремля, угадал?)))
если там высокие кредиты, да еще и ряд условий по економике и политике требуют выполнения от стран, чего ж туда все бегут получать кредиты?))) ведь, можно в обычном банке?))) А, нет, не начинайте шевелить единственной извилиной а то будет инсульт. Все хорошо.
Средняя процентная ставка для Украины по кредитам Международного валютного фонда (МВФ) на сегодня составляет около 2,5%. Что касается срока погашения, то льготный период продлится от трех с половиной лет с последующим погашением в течение пяти лет.
Об этом рассказали в Минфине в комментарии для The Page.
показати весь коментар
24.12.2020 10:44 Відповісти
Ну хоч щось на "великий дерибан". Віддавати ж лохам, а не бубАчці та Ко.
показати весь коментар
24.12.2020 11:05 Відповісти
ставка ппц грабительская. зелупам уже никто не верит, вот и риск в ставку заложен
показати весь коментар
24.12.2020 12:06 Відповісти
Нужно ввести какой то запрет, чтобы кредиты не брали больше. Они их набирают и воруют, а долг отдавать за счет народа.
показати весь коментар
24.12.2020 13:15 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 