Зеленский подписал закон о наказании за ложь в декларациях чиновников
Президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование имущества и доходов чиновников.
Как сообщает пресс-служба президента, подписанный закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением Конституционного Суда.
Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуального кодекса и Закона Украины "О предотвращении коррупции".
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Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон, восстанавливающий уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление деклараций, предусмотрев максимальное наказание в виде ограничения свободы, тогда как раньше максимальным наказанием был тюремный срок.
Напомним, ранее Конституционный Суд признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.
Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.
Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.
На момент принятия КСУ указанного решения на рассмотрении в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса.
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