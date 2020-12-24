Зеленский подписал закон о наказании за ложь в декларациях чиновников

Президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование имущества и доходов чиновников.

Как сообщает пресс-служба президента, подписанный закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением Конституционного Суда.

Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуального кодекса и Закона Украины "О предотвращении коррупции".

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон, восстанавливающий уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление деклараций, предусмотрев максимальное наказание в виде ограничения свободы, тогда как раньше максимальным наказанием был тюремный срок.

Напомним, ранее Конституционный Суд признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

На момент принятия КСУ указанного решения на рассмотрении в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса.