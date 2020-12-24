В Украине обнаружено более 11 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 24 декабря обнаружено 11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки в Украине с коронавирусом госпитализованы 2 721 человек; умерли от коронавируса 223 человека; выздоровели 15 775 человек.

В общем за все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 1 001 132 человека; выздоровели 631 435 человек; умерли от коронавируса 17 395 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 23 декабря обнаружено 10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 22 декабря в стране за сутки зафиксировано 8 513 новых случаев коронавирусной болезни.