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Спрос на IT-специальности в Украине поставил рекорд в 2020 году

Спрос на IT-специальности в Украине поставил рекорд в 2020 году

В 2020 году количество заявок на IT-специальности достигло рекордных 138 тысяч, что на 20% больше, чем 2 года назад.

Об этом сообщает пресс-служба компании GlobalLogic.

В среднем спрос на IT-направления в украинских университетах растет почти на 10% ежегодно. В этом году IT-абитуриенты составили 15% из всех, кто подавал документы в университеты.

Лидером по количеству заявок стал Киевский политехнический институт (НТУУ КПИ им. И. Сикорского): почти 20 тысяч.

Еще 6 украинских университетов получили от 4500 IT-заявок каждый — КНУ им. Т. Шевченко, НАУ, ХНУРЭ, НТУ "Харьковский политехнический институт", ЛНУ им. И. Франко и НУ "Львовская политехника".

При этом около 80% IT-студентов не хватает практики, согласно исследованию GlobalLogic во Львове.

"Эта тенденция актуальна для всей Украины. Учитывая, что IT рынок растет на 20-30% в год, совместные инициативы сферы образования и IT индустрии необходимы, чтобы отвечать запросу отрасли на кадры", - говорится в сообщении.

освіта (224) вища освіта (56) студенти (76) ІТ-індустрія (547)


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Топ коментарі
+6
то были одни юристы, теперь будут одни айтишники на базаре стоять а деталь выточить какую или простейшую маску сшить - то китайцам.
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24.12.2020 13:01
+6
Не будет столько ITшников никогда. В этой специальности голову включать нужно, а у многих головы то и нет. У нас в группе в 95м году было 32 человека, после обучения по специальности работают 3 человека, остальные 29 учились не на то, на что способны, просто модно это было.
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24.12.2020 13:26
+4
Посылают детей в программисты , потому что бандиты от государства еще не придумали способа отжать/ограбить бизнес, где в качестве актива, только мозги, а товар ,который они производят это байты, пересылаемые через интернет.
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24.12.2020 16:52
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то были одни юристы, теперь будут одни айтишники на базаре стоять а деталь выточить какую или простейшую маску сшить - то китайцам.
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24.12.2020 13:01 Відповісти
Не будет столько ITшников никогда. В этой специальности голову включать нужно, а у многих головы то и нет. У нас в группе в 95м году было 32 человека, после обучения по специальности работают 3 человека, остальные 29 учились не на то, на что способны, просто модно это было.
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24.12.2020 13:26 Відповісти
ну ты ж видишь - рекорд уже в этом году. а будет больше, то шо пандемия заставил задуматься. плюс обычный люд думает, что любой программер со старту получает 1000+ баксов
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24.12.2020 13:31 Відповісти
меньше 1к они не получают, все думают что чуваки там в потолок плют с кодом, плюс это еще должно нравится, если я буду это уметь делать - но меня будет тошнить от всех этих кодов, то и 3к не помогут
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24.12.2020 20:29 Відповісти
меньше 1к они не получают -- ты, видимо, пошутил? если ты не, хотя бы, мид - и за 400-500 погребешь. зайди на https://******.it
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26.12.2020 00:05 Відповісти
брат хотел в 30 переквалифицироваться и стать айтишником (получать ахрененную зп ) купил дорогие талмуды и стал изучать, ну короче свернул себе голову на этих талмудах и забросил
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26.12.2020 01:41 Відповісти
Та да. И таких овердохрена.
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26.12.2020 06:04 Відповісти
и правильно сделал. нефиг создавать конкуренцию на ровном месте. совершенствуйся в том, что умеешь.
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26.12.2020 10:18 Відповісти
купил дорогие талмуды -- уже изначально неправильная постановка задачи. в 20м то году 21го века
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26.12.2020 10:19 Відповісти
Доброго дня. Випадково прочитала ваш комент про вашого брата і так смішно стало. Не ображайтесь тільки. Видно ваш брат так хотів айтішником стати. Я, наприклад, почала в 37 і я жінка. І не повірите, у мене стільки було перепон, але я вчилась. І, що найнеприємніше, що у нас 70% чоловіків ну ніяк не уявляють жінку розумною. Вона так - посудомийка для хати і сексу. Ця чоловіча упередженість мене доводила до сказу. Дуже образливо було, тому не просто валили на співбесідах, а могли сказати "у вас логіки немає", "вам цим краще не займатись". Але я вперта. Логіка розвивається. І ніяких талмудів я не купувала. Курси і гугл. І все вийшло, але для цього треба мати дуже велику силу волі і старання. Не подумайте я не хизуюсь. Якось я переписувалась з одним крутим програмером, так він сказав так, що не переживай, що ти баришня і на початок з низьким досвідом. ПРи бажанні можна навчитись і нормальні керівники не беруть до уваги чоловік ти чи жінка. Головне, який ти спеціаліст і як швидко ти зможеш навчитись сам.
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20.01.2021 16:10 Відповісти
дело не в профессии, а нужно заниматься тем что больше получается и нравится - если человеку дано программировать, пусть программирует - но если дано больше быть художником - то лучше стать художником, чем посредственным программистом. Возможно чтобы стать художником - надо больше пробиваться, чем просто прийти устроиться на работу, хотя в 21 году 21 века - есть куча бирж где можно зарабатывать по всему миру, продавая свой контент.
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20.01.2021 16:31 Відповісти
Згодна з вами. Але я мала на увазі, що в будь-якій професій не можливо "без труда - вытащить рыбку из пруда". Просто в ІТ - це найбільш складно. Не стають програмістами одним помахом пальця. Ти постійно вчишся, перелопачуєш купу сайтів, програмуєш. Це дуже велика робота. Багато думають, що от я зараз як сяду і за пів року буду таким крутим. А ти вчишся по-тихеньку, як дитина ходити. Звісно є унікуми, але це велика рідкість. Знаю багато людей, які навіть звичайними далекобійниками хочуть за кермо і купу грошей))) Але не все так просто. Дорога - не пробачає помилок і пихи. Ну як і будь де.
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20.01.2021 16:45 Відповісти
Большинство людей идут в айти потому что там много платят, хотя 1-3к $ - это не так уж и много для Европы, и просто так за корочку программиста никто не платит, там много надо уметь и показывать результат.
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20.01.2021 18:04 Відповісти
Ну, зараз більшість людей оцінює все в великих грошах)) Типу вийду заміж, бо він з грошима, оберу роботу, бо вона оплачується добре. Я от тут вела переписку з людиною, яка займається ремонтами. Так він каже, що багато теж людей займаються ремонтами, але мала кількість з них хороші спеціалісти. Мені здається - це зараз в будь-якій професії. Тільки в ІТ без технічної співбесіди чи якогось завдання на роботу тебе не візьмуть. А там вже при перевірці вичислять який ти спеціаліст. А тут же ремонтника чи стоматолога так не вичислиш. Я думаю, що в будь-чому можна вчитись і розвиватись. Вчитель, який має стаж 40 років. Уявіть як змінилась програма за ці десятиліття і скільки їм прийшлось перелопатити підручників. Тільки образливо, що професія вчитель так мало оплачується. ІТ - безперечно постійне навчання + бездоганне знання англійської.
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20.01.2021 18:15 Відповісти
Смотря о ком речь - программер, системотехник, админ... И это кстати в Украине. Далеко не все, живущие здесь, работают в Украине. Плюс какой стаж и опыт тоже очень играет роль. Плюс играет роль готов ли платить работодатель деньги и готов ли ты согласиться на то что он платит. Нюансов много.
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26.12.2020 06:03 Відповісти
В чем рекорд то? В желающих получать американских денег со старта выше 1 - 1,5к? Согласен - желающих возможно много. И? Вот простой пример. Пошел в прошлом году мой пацаненок в так называемую компьютерную академию "Шаг". Причем во взрослую группу его брать не хотели со старта - типа мал еще. Ему на тот момент 13 лет было. Пришлось идти, разговаривать с директором и объяснять что пацаненок на тот момент уже имел серт по HTML и CSS, самостоятельно более/менее пишет на Java Script и Pyton, плюс знаком с основами ИИ и программингом под него. Мелкий хотел идти на взрослый курс "Разработка программного обеспечения". Ну хочет пацан сим гемором заниматься, нравится ему - ради Бога. Пусть занимается. Его проблемы. Мое дело финансово поддержать. Короче договорились с дериком, сделали для него экспромтом типа вступительный экзамен. Вроде сдал и прошел. Приняли на курс. Набрали 15 человек группа. Возраст в среднем от 16-ти до овер сорока. Сейчас уже второй год занимается. Так вот за это время у них из этой группы осталось всего 7 человек на текущий момент. Причем, по словам сына, реальный потенциал имеют человека три-четыре. Остальные возможно и закончат, но вот будут ли дальше работать - большой вопрос Больше половины за полтора года отсеялось. Тупо не потянули. Программист это не профессия. Это состояние души. Программистом нельзя быть с 8 утра до 5 вечера. Это стиль жизни. Это своего рода философия жизни. Программингом нужно жить. А относительно высокая зарплата (хотя как посмотреть) это как бы просто приятный бонус к любимому делу. Как-то так. Так что можно не беспокоится. Избытка на этом рынке, по крайней мере в ближайшие годы, наблюдаться не будет..
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25.12.2020 00:15 Відповісти
без понятия в чем рекорд. я процитировал слова из этой новости
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26.12.2020 00:07 Відповісти
они если почитают что там надо делать, будут бежать оттуда
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26.12.2020 01:45 Відповісти
Изменился рынок труда. Какую зарплату могли предложить твоим однокурсникам? Единицы работали на хороших местах. Вот и уходили в другое. А сейчас зарплата тестировщика стартует от 500 уе.
Программер должен был математическими категориями думать, а теперь совсем не обязательно даже средне математику знать для того чтобы быть ITшником.
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24.12.2020 14:27 Відповісти
Це все так. Тільки діти з роками не розумнішають, а тупішають. Це статистика зі шкіл. Просто у ******** молоді нахабності більше, ніж було 15-10 років тому. Вони думають, що програмісти на раз-два народжуються. Це колосальна робота та посидючість. А ******* - гроші-гроші. Ринок потребує програмістів, тільки чи справляться з завданнями молоді люди, у яких перед очима бакси-бакси. Це ще побачимо
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24.12.2020 14:47 Відповісти
Извини, это разговоры в пользу умных, но бедных. Если современный рынок труда устраивает этот уровень и на этом рынке готовы платить деньги то это реальность. А рынку похоже не требуется такое количество гениальных математиков, но требуется большой количество "индусов".
Хотя справедливости ради, меня самого иногда поражает уровень самомнения современных айтишников по сравнению с уровнем их реальных знаний.
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24.12.2020 15:01 Відповісти
І я про що на рахунок останнього абзацу. Багато оцінює себе у валюті не по знаннях, а по нахабності вижати гроші. Був період, коли так круто було бути стоматологом. І цих лікарень, хоч греблю гати. А потім, коли люди отримали купу проблем від неуків, які то нерв не зрозуміло для чого видалять, то пломбу паршиво поставлять і т.і., то тепер народ намагається знайти по знайомству. Ще й ціни на ці послуги захмарні.
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24.12.2020 15:15 Відповісти
Всё так. Про стоматологов хорошее сравнение.
Но всё равно я рад, что ITиндустрия в Украине развивается и многие имеют возможность зарабатывать. А количество, оно обязательно перейдет в качество. Рынок заставит.
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24.12.2020 15:50 Відповісти
стоматологом ВСЕГДА быть круто, престижно и доходно - правда, это касается развитых стран. потому, что люди зубы будут лечить всегда до тех пор, пока не научатся их выращивать.

в развитых странах неучей в медицине нет и не может быть - там лицензия, которую боятся потерять. и судебная ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
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26.12.2020 00:10 Відповісти
В більшості можу погодитись, але заперечу відносно дітей. Діти були різні і раніше - різні і в данний час.
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25.12.2020 00:59 Відповісти
Не погоджусь з вами. Тому що діти стали безвідповідальними, нахабними, тупішими, безсовіснішими, не поважають вчителів. Це не мої слова. Спостереження вчителя, який має стаж у школі 45 років. Тобто росте покоління, яке вибачте клало велику купу не тільки на оточуючий світ, а і своїх близьких, бо так батьки привчили. Але потім будуть пожинати плоди, коли стануть нікому не потрібні
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25.12.2020 09:38 Відповісти
Ну я теж не на рівному місці висновки робив. У мене сину зараз 15 років. У нього є друзі, однокласники. Тому маю змогу порівнювати. До того ж моя професія за дипломом вчитель фізики та математики. Правда за фахом проробив усього рік. Що це не моє я зрозумів на четвертому курсі інституту. Тим не менш його закінчив та державні іспити здав на відмінно. Так що і в цьому плані можу висновки робити. В мене зараз більше зауваженнь власне до самої системи освіти та до тих хто складає програми навчання та підручники. А діти як діти. Ми в свій час були не кращі.
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25.12.2020 11:14 Відповісти
Ну кожен судить зі своєї дзвіниці і має на це право. Розумієте, у вас коло ваших знайомих, а у середньостатистичного вчителя зі стажем 45 років тисячі учнів. Тобто уявіть скільки поколінь через людину пройшло. І вона знаєте, що говорить, що діти стали такими через батьків, бо з кожним роком батьки все менше звертають на своїх дітей увагу. Тобто ви ж не можете порівняти дітей в школі 30 років тому, 20, потім 10 і зараз, бо у вас досвіду такого не було. У вас просто коло знайомих, а це не життя в школі. Ви вже вибачте, я вам не тикаю, це спостереження. Ви знаєте я от вам хочу такий приклад привести. Ви написали, що вам 55, можливо бачили радянський фільм "Євдокія", так от головний герой цієї картини 1921 року народження живий, йому 15 грудня виповнилось 99 років. Людина в перші місяці війни потрапила в полон і його звільнили в квітні 1945 року. Тобто він пережив такі страхіття, що мама не горюй. І от його питають, що ви прожили таку епоху, порівняйте людей приміром 30-40 років тому і зараз. Він сказав: "Люди стали гірші". І навів приклад. Якщо вам цікаво, то там з 34 хвилини, я кинула посилання на відео. Тобто про якісь речі люди можуть робити висновки з величезного досвіду чи прожитого життя. Але без образ
https://youtu.be/se22LwpxRYI Микола Лєбєдєв
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25.12.2020 11:50 Відповісти
Та які образи. Ви залишилися при своєму, а я буду триматися своєї лініі. В мене зараз син 15 років досить добре вчиться в ліцеї, має сертификати з програмування від відомих фірм і я взагалі не займаюся його навчанням. Мені достатньо його звітів що і на що він склав іспити. Цього досить для мене. Він сам керує своїм навчанням без нас. Мені цього достатньо. Мало того - у нього є ще хобі. Він займається штучним інтелектом. Пише код під нього. І в нього це досить непогано виходить. У всякому разі роботєйка, якого він зібрав, в поточний час показує досить непогані досягнення. Зауважте - штучний інтелект, який сам вирішує що робити і навчається. Там нема програми в звичному для нас розумінні. Там програмер може тільки назвати відсоток ймовірності що програма піде якимось шляхом. І це, зауважте, дитина в 15 років. Не невіглас. Знає багато чого, що навіть могло би здатися, що йому взагалі непотрібно. Наприклад ось Ви знаєте всі столиці країн у світі? Він знає. Нзвете столицю він скаже яка це країна. Хоча спитай нашо це йому - він не відповість. Так - просто знає. Англійською теж пристойно спілкується. Рівень upper-Intermediate. Німецькою трохи гірше. Як на мене це досить непогано. Має сертифікати вже з кодінгу HTTML та CSS, має сертифікат від CISCO з IT по залізу Essential (я там не дуже зʼясовував що до чого), вчора склав іспит в томуж CISCO з С++ Essential. Наступний іспит буде C++ Advanced. Далі C# від Microsoft, далі MS SQL Server також від Microsoft. Потім ще Java від Oracle. І це при тому що він сам більш менш вивчив Java Script та Python. І це все сам. Без спонукання з нашого боку. І Ви хочете мене переконати, що в нас діти тупі. Вибачте, але не повірю. Доречі, його друзі такі самі як і він. Ось вчора замайнулося йому навчитися грати на клавішах. Змоделював собі программно на компі. Досить непогано вийшло. Але не дуже зручно. Бо клавіатура компʼютера трошки відрізняється від клавіш фортепʼяно. Довелося купити M-Audio Oxygen 49 MK4 гребінку. Хай розважається. Бо все поздавав і йому нудно.То хоч чимось займеться. А Ви кажете що в нас тупі діти.
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26.12.2020 05:10 Відповісти
Це добре, що у вас такий розумний син. Але ж ви його ототожнюєте з тисячами учнів в Україні. А це на мою думку не зовсім правильно, тому що ваш син і його друзі свідомо навчаються в ліцеї, де поглиблені знання. А я вам доводжу, що якщо взяти середньостатистичну школу, то рівень знань дітей щороку падає. Це не мої слова, це слова вчителів, у яких стаж роботи більше 40 років. Тобто ви знаєте свого сина і його друзів - це в цілому нехай близько 30 людей. А тепер уявіть вчителя через якого за рік проходить 250 учнів, як мінімум. А тепер за 40 років скільки дітей, уявили?! Тобто людина говорить про дітей з точки зору свого вчительського досвіду, а не з досвіду одного учня.
Потім ви не знаєте хто я і чим я займаюсь, але ви так «гарно» розписались за мене, що я не знаю усіх столиць країн у світі. Я думаю, що це просто не ввічливо. Скажу більше, що із 197 країн у світі людина може вам не тільки сказати про столиці цих країн, а і розповісти про 132 з них, в яких побувала по роботі.
І ще одне. Розумієте, наші технології зростають, люди розвиваються, але з роками вони тупішають у своєму життєвому досвіді. Це видно по їхніх сім'ях, розбещених дітях, непорозумінню і неповазі між близькими. Довелось у своєму житті спілкуватись з людьми, які при своєму навчанні у 2 класи мали такий досвід і таку життєву мудрість, що її ніколи не замінять кілька вищих освіт. Мудрі люди легко долають будь-які життєві труднощі. А ви самі розумієте скільки їх випало на долю тих, хто пережив 20-30-40-ві роки. А наше сьогодення таке, що при освіті та інтернету ми впадаємо у крайності, які переростають в різні недоліки типу алкоголізму чи купу психічних розладів. І це при тому, що у нас немає голоду, війни (на сході не рахується, 90% жителів України її не відчувають), розрухи. Є такі слова «немає кращої похвали ніж похвала з чужих вуст». Не мої, не я їх придумала. Але живу за цим кредо. Бо ********** зараз така, як у цих словах.
Я в этих годах, как в дворах проходных,
живу, как придется,живу себе мимо
того, что старение неисцелимо,
того, что не вижу тепла от родных,
того, что привычная прежде нагрузка
становится будто стократ тяжелей,
того, что норою извилистой узкой
стал прежний мой путь средь широких полей...
Но снова мерцает сквозь тонкие ветки
мне месяца серпик, совсем молодой,
а небо такой несказанной расцветки
с закатною зимнею низкой звездой...
а вон электричка бежит на Москву,
мелькает в итоге протяжной аллеи...
И внуки мои еще не повзрослели -
вот это и держит меня на плаву.
Снежинки сверкают на новеньком льду,
для юной зимы пролагая дорожку,
а я за своею любимою крошкой
под вечер опять в детский садик иду...
Мама виростила двох синів, а на старість залишилась ні з чим, без любові і поваги близьких і найрідніших. І зараз таких прикладів дуже і дуже багато. Поглянеш на обличчя молоді, а там ніби молоді, а злі та недобрі обличчя. Чому?! Хіба вони мали ті проблеми, які мали їх бабусі-дідусі?! Ні. А поглянеш на людей, які переступили 80-річний рубіж, то ці люди великої витримки, з добрим обличчям. Особливо приємно дивитись, коли люди в парі прожили 50 і більше років. Бо саме в цьому є сенс життя.
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26.12.2020 15:42 Відповісти
Вважаю, що мабуть наша дискусія зайшла у глухий кут. У Вас своє бачення - в мене своє. Зійдемость на тому, що мабуть я невіглас в данному питанні. Будемо вважати що праві Ви. Бог із ним. Скажу за себе (наголошую - тільки за себе), що я не чекаю від своїх дітей на старість ніякої підтримки. Для мене вже буде підтримка, якщо вони своє власне життя зможуть влаштувати. Для того власне зараз я і намагаюся все робити. Зауважу що мені 55 років і це все я пишу досить свідомо. Ми з дружиною власне тещі допомогаєм щомісячно. Але від дітей своїх подібної допомоги не очікуєм. Думаю вистачить сили собі на прожиття заробити. Бо на пенсію не розраховую, хоча маю понад 30 років офіційного стажу і ще до пенсії далеко. Завдяки нашим керманичам мені в 63 на пенсію йти. І це якщо вони ще щось не вигадають до того часу. Так шо на пенсію дуже не разраховую. Тим більш, шо в нас вона добра тільки для чиновників та суддів. Для всіх інших однаково мізерна. Навіть якщо вона б була еквівалентом 300 умовних одиниць, як на мене ця сума мізерна для прожиття. Існувати звісно можна, але я до такого не звик. Ну а людей під 80 років я кожного дня спостерігаю з "добрими" обличчами на зупинках громадського транспорту в часи пік. Так шо надивився. Дякую. От що вони дуже витривалі, то навіть сперічатися не буду. Пруть як танк із своїми котомками. Топчуть що дітей, що вагітних без розбору. А яка в них відбірна лайка - це просто щось особливе. Вибачайте. Може у Вас все по-іншому - в моєму житті саме так. Я теж вже немолода людина, але сподіваюся що навряд чи буду себе поводити подібним чином у похилому віці. Як власне намагаюся не робити такого і зараз. І розписуватись що до ваших знаннь я за Вас не збирався. Може невірно речення склав. За себе можу сказати, що власне я не знаю столиць всіх країн світу. Бо це мені взагалі непотрібно. Якщо буде потреба - є гугл в решті решт. Як для себе, я вважаю тримати в голові ці знання за неважливе. Так що, якщо образив - вибачайте. Це випадково вийшло. Ну і на останок - у кожного бачення сенсу життя своє. Життєву мету кожний сам собі визначає.
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28.12.2020 01:02 Відповісти
Дякую вам за порозуміння у нашій непростій бесіді)) Бо часто-густо люди переходять на крайнощі та образи при протилежних думках. Це нормально мати різні точки зору, бо кожен міряє зі свого життєвого досвіду.
Ви про "погані" обличчя 80-річних. Мушу сказати, що наскільки мені доводиться спілкуватись з літніми людьми в транспорті, то матів не чула, навпаки при чуйному ставленні до них і побажають на дорогу чогось хорошого і слівцем перекинуться. Що ж до молоді, то тут якраз все навпаки. В моєму дворі багато дітей гуляє, двір великий, так от я таких матюків завжди чую, що ніколи в своєму житті не чула. І це діти 8-12 років, не 17. То що з низ виросте?! В транспорті молодь, вибачте на слові, своєї жопи не підніме вступити місце літній людині, вагітній. Буде сидіти, відвернувши обличчя в вікно. А вже про допомогти сумку підняти чи перенести і поготів. Повірте, те, що казав актор Лєбєдєв років ще з 20 тому такого не було поголовно як зараз. А чому?! А тому що молодь впевнена, що старість то не про них. Як мені колись казав один молодик: "Я до старості жити не буду, помру молодим". А як доживеш та станеш немічним у свої 60 з гаком?! І доглядати не буде кому. Не дарма ж зараз висить реклама на бігборадах по Україні, що діти-онуки будьте чуйними до своїх старих близьких, не лишайте їх одинокими. Молодь занадто нахабна і впевнена стала, а таких життя буде рівняти поки розуму не наберуться. Бо у людей мудрості ніякої, а дурі так - дофіга))) Тому то зараз і купа розлучень, і суїциду, і насильства. Ви скажете, так і раніше було таке! Було, але у співвідношенні 10% проти 60%. І я скажу, що довелось бачити ветеранів 2 світової. Різні були люди, але в цілому ці дядьки попроживали за 70 років здебільшого, а то і за 80. І це при тому, що пройшли такі лихоліття. А зараз що. Якщо поглянути статистику, то 80% чоловіків, перейшовши 60 літній рубіж, відправляються на кладовище. Кажуть екологія. Але ж це смішно. В першу чергу - це відношення людини до свого життя, а, по-друге, родина. Бо сім"я дуже впливає на добробут і здоров"я. І от я знову ж таки повертаюсь до цього актора Лєбєдєва. Просто у своєму житті я не зустрічала людей сторічних з таким життєвим досвідом і родиною. Власних дітей він не мав, він усиновив сина жінки. Жінка померла ще 2008 року, а він живе з нерідним сином.
https://www.1tv.ru/shows/poka-vse-doma/vypuski/v-gostyah-u-nikolaya-lebedeva-poka-vse-doma-vypusk-ot-08-05-2011 Сімейне життя
І мені дуже подобаються слова Леся Подерев"янського про виховання дітей. Що ніхто їх не виховає без батьківського авторитету.
https://youtu.be/QCzP6jacYGM Лесь Подерев"янський
І в цілому з кожним роком збільшується кількість людей нещасних в середині, тільки про це вони бояться розповісти, ховаючи свій біль і нікому не потрібність за гарними фотками в соцмережах.
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28.12.2020 09:53 Відповісти
Ну в нас дійсно різні погляди та різний мабуть соціальний прошарок тих з ким доводиться стикатись у житті. Я радий що у Вас все так. В мене дещо інакше. Ну а відносно скільки хто пережив, хто війну пройшов теж дещо своє бачення та з розповідей своєї бабусі знаю, яка доречі Освенцим сама пережила, а після ще мою матір народила, та виростила і виховала сама. Так ось власне вона мені казала, що більшість тих хто дісно пройшов всю війну, приймав участь у боях, померли перші 30 років після закінчення війни. Так звані ветерани, яких ми знали, або більше в тилу були, або попали на фронт десь на прикінці війни. Звісно були й такі, які пройшли всю війну, але таких до кінця 70-х дуже мало лишалося. Ну а зараз ветеранів Другої Світової можна сказати взагалі не лишилося. Ну а відносно нашої старості, яка звісно прийде до кожного, то в мене свої плани. І досить таки соціально активні. Я розумію що здоровʼя з роками не прибуває, але сподіваюсь що сил вистачить. Кожний живе своє життя. Ми своє, діти своє. І тягарем для них бути не хочу. Тим більше усвідомлюючи, що вони в цьому ніколи не зізнаються, що я для них тягар. У кожного своя доля. Людина в цей світ приходить сама, та йде теж сама. І з чим прийшла - з тим і піде. Таке життя.
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28.12.2020 23:52 Відповісти
Я вам надсилаю фото ветеранів села мого діда. Це 1977 рік. На фото також присутній мій дід.

http://www.imagebam.com/image/b70afc1364341558 Ветерани

На той момент на фото половина від живих ветеранів, ще четверть не потрапила, бо були зайняті своєю роботою. І от на 1977 рік померло приблизно четверть. Не знаю звідки статистика вашої бабусі, що на момент 1975 року більшість вже померли тих, хто воював протягом 4 років?! На цьому фото ветеранам від 55 до 81 року. Більшість цих ветеранів померли вже в 80-90-ті, але і було їм близько 70-ти. Мій дід пройшов війну від самого початку до 1944 року, коли потрапив під мінометний обстріл і втратив ногу. Потім він ще 37 років працював у колгоспі аж до 70 років, кожного дня на милицях маршируючи до контори, прожив 81. З деякими ветеранами мені вдалось поговорити і записати їхні розмови. Це і артилеристи, і танкісти, і кулеметники, і проста піхота, і в"язні Освенциму. Люди різні, воювали і всю війну, і кілька років, але в цілому більшість згадувати про війну не хотіли, одиниці розповідали з подробицями. У мого діда після війни народилось ще 3 дітей, крім 3, які вже були. Це була людина з великої літери, таких чоловіків я ніколи в житті не зустрічала. Коли вже діда не стало, довелось мені спілкуватись з односельчанами про нього і як же була я вражена їхніми компліментами, бо це люди не зацікавлені, в селі якщо людина гуляла чи крала казали прямо в очі. А тут купа позитиву. Дід прожив дуже нелегке життя (у нього загинули обидві дружини), але у нього була дружня родина, виховані діти, з котрих ніхто не став ні алкоголіком ні дебоширом. Без материнської опіки, дід мав освіту у два класи хтось із дітей закінчив училище, хтось технікум, а хтось мав вищу освіту, досягши непоганих висот. Про таких людей хочеться книгу писати. Хоча я пишу, матеріал роками збирала, спілкуючись з селянами. А кілька років тому видала книгу про це село у стилі Остапа Вишні, реальні анекдотичні історії з цього села. Може вважайте це рекламою))) Писала під псевдонімом, змінивши назву села та прізвища персонажів
https://www.yakaboo.ua/jarova-o-sil-s-ka-sjuita-abo-minule-zdaet-sja-snovidinnjam.html Про село

Про те, що людина в цей світ приходить сама і йде сама, я з вами посперечалась би. Бо бог створив для чоловіка пару, щоб його розрадити. Так, можна народитись, самому прожити і на кладовище. Тільки то вже залежить від людини, яка у неї сім"я і в чому вона вбачає суть своєї родини. Для мене сім"я - це фортеця. Бо якби не було тяжко чи проблеми, а родина зцілює, підтримую, опікує. Ніякі подруги, друзі, знайомі не замінять родинного затишку. І я хочу сказати, що погоду в родині налаштовує жінка. Тобто, яку жінку чоловік вибере, таку і родину буде мати. Золоті слова жінки про чоловіка))
https://youtu.be/TFxQqQ45OpQ Про чоловіка і жінку
А чоловіки, особливо зараз вибирають жінок чи то для сексу чи у вигляді служниць, а потім ображаються, що немає любові чи поваги. Кхе))) Якщо у нього її немає, то звідки вона у неї повинна з"явитись?!
https://youtu.be/MMYaVnfow_4 Жінка зі скидкою
Зараз все з точки зору меркантильності, грошей. Якщо раніше не всі вірили в бога, але мали хоч крихту совісті, то зараз ні в бога не вірять, ні совісті не мають. Я люблю фото ветеранів. що показала. Приємно дивитись на цих чоловіків. То були прості трударі, але підтягнуті, цікаві у спілкуванні. І коли зараз дивишся на чоловіків, то якесь жахіття. В 40 років бугаї з обвислими животами, мляві, жаліються на своє нещасне життя. Чесно кажучи, противно дивитись. Зате гонору про себе, як про генералів. Я от не пам"ятаю стільки показушності та пихи у ветеранів 2 світової. Були прості люди. А цей гонор одні біди приносить, тільки ******* молодь цього не розуміє, вважаючи, що вони набагато мудріші і розумніші за попередні покоління.
https://youtu.be/6NKXt6Y1gGE Про гонор
Доля така, яку ми заслуговуємо. Іншого не дано. Якщо людина була доброю, то і за біблією до 4 коліна дітям-онукам віддасться. А якщо крала, обманювала, брехала, то і не тільки їй бумеранг прилетить, а і нащадкам. І поки молоді люди жирують та казяться, не усвідомлюючи, що ти не знаєш, що завтра з тобою може бути.
https://kino.anews.com/136473479-ja-jetogo-ne-vynesu-kak-zhena-vygnala-umirajuwego-alyberta-filozova-iz-doma.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=mind_outburst&fbclid=IwAR25_-PJn5FH6C11micD9M3pYhmUHUmgF0bP-tuOCI4m2Zpj-U0k6d-c9oU Філозов
У моєї прабабусі чоловік загинув у 2 світовій, вона мала одну доньку, могла вийти заміж, але не вийшла. Казала: " Такого, як мій Гриша ніколи не буде". І я от тільки зараз усвідомлюю яке то було кохання. А бабуся казала: "Гуртом і батька лешге бити". Мається на увазі, що робота, яка робиться всією сім"єю об"єднує родину і швидше справа до кінця доходить, ніж ти сам будеш битись. На моє виховання звичайно вплинули приклади життя і моїх батьків, і бабусь-дідусів. В цілому це були хороші сім"ї, дружні. І, наприклад, коли дідусь хворів, а батько займався його лікуванням, я не думаю, що у нього в голові виникала думка, що він для нього тягар. Батько так дбайливо піклувався, хоча лікування нічого не дало, але він так хотів продовжити життя рідної людини і бився за це до останнього. Для мене так само - батьки, то святе. Вони вже немолоді, але обов"язково дзвінки, як здоров"я, приїзди у гості, запрошення приїхати. І вони не є для мене тягарем. Я усвідомлюю, що їх колись не стане і я максимально намагаюсь побути з ними, поговорити. Притча
Якось син запросив маму на вечерю до ресторану. Мама була вже старенькою і слабкою, тому, поки їла, інколи роняла їжу на сукню. Деякі відвідувачі ресторану з невдоволенням дивилися на цих двох, але син зберігав спокій і доглядав за матір'ю.
Закінчивши вечеряти, чоловік незворушно проводив маму до вбиральні, струсив з неї крихти, зачесав мамі волосся і поправив їй окуляри. Син заплатив за рахунком і попрямував з мамою до виходу.
У цей момент літній чоловік покликав його і запитав:
- Вам не здається, що ви щось залишили?
- Ні, шановний, нічого, - відповів син.
А відвідувач заперечив:
- Та ні ж! Ви залишили урок кожному синові і надію - кожної матері.
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29.12.2020 10:12 Відповісти
Добрі у Вас слова. Маю надію що у Вас все добре та Ви щасливі. Най Бог Вам помагає та гарних Вам свят.
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29.12.2020 12:36 Відповісти
Ну, розумієте щастя залежить від нас, а не від обставин. Звичайно є негаразди, але коли мені погано я завжди згадую діда і думаю: у мене є що їсти, я живу в теплій хаті, я не інвалід, ну і т.і. Тому ти можеш бути чимось задоволеним або незадоволеним, але нещасною я себе не відчуваю. За позитивні моменти - рада, негативні - заслужила . Мається на увазі, що у кожного в житті є свої граблі, які настановляють людей)) Дякую вам за розмову. І вам всіх благ і з прийдешніми святами
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29.12.2020 14:30 Відповісти
А причем математика к ай-ти? Матлогика, булева алгебра, алгоритмика, теория множеств думаю вполне достаточно в большинстве случаев. Ну это если в каких то научных проектах не участвуешь. Да и то там как правило есть постановщик задачи, который растолкует что закодировать нужно.
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25.12.2020 00:30 Відповісти
Ну я в широком смысле термин "математика" употребляю. Понятно что прикладные разделы математики более применимы в ай-ти чем "теоретическая" математика.
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25.12.2020 00:45 Відповісти
основная масса туда идет потому что там 3к получают, а не потому что это нравится делать
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24.12.2020 20:27 Відповісти
Ну положим 3к за красивые глаза и книжечку в виде диплома там тоже не платят. К ним как бы еще мозги и способности нужны. И там отбалтаться не получится. Там критерий твоего профессионализма достаточно жесткий и бездушный - машинка. Твой код либо работает либо нет. Третьего не дано.
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25.12.2020 00:47 Відповісти
Знакомые работают в Германии айти получают 4к минус налоги, но типа для Германии это не много
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26.12.2020 01:49 Відповісти
Я собственно об этом и говорил. У людей неправильное складывается впечатление на счет оплаты. Программеры не так уж много получают. 4к не такие большие деньги вообще то. Все почему то думают что программеры Бога за бороду держат. В Украине и того меньше. Реально поднять 1,5 - 2 к. Больше сложнее. Понятно если участвуешь в инновационном проекте, то там другая оплата. Но это редко бывает. В Штатах с сим картинка получше. Но где Штаты а где мы.
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26.12.2020 04:32 Відповісти
И что? Миллионы точно так же делают - выбирают выгодную профессию. Наоборот. Хорошо что профессия айтишника становиться ремеслом, а не сакральным знанием доступным избранным.
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25.12.2020 00:49 Відповісти
Да оно собственно сакральным знанием никогда и не было. Доступно всем и всегда. Было бы желание.
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25.12.2020 00:55 Відповісти
Думаю тебе известен пренебрежительный термин "вайтишники" и тем как 30-ти летние старперы ругают молодое поколение.
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25.12.2020 01:04 Відповісти
Я 55 летний старпер. В этом деле с 1998 года профессионально, а так с 1991-го сим увлекся. В 1995 купил себе первый ай-би-эм. И поверьте, старперы айтишники не ругают молодых почем зря. И уж тем более не оскарббляют. Наоборот пытаются помочь. Так сложилось в нашей среде. С самого начала. Еще со времен фидонет. Комьюнити айтишников наверное самые обширные и дружелюбные. Вам там всегда постараются помочь с проблемой. И нам молодое поколение не конкуренты. Даже наоборот - в спину дышат и не дают расслабляться. Т.с. мотивируют держать себя в тонусе. Наверное я сильно старпер, но такой термин как "вайтишники" мне не известен. Больше употребляю термин "ламер" и то если человек таковым является. А чайником быть не зазорно. Чайнику помочь святое дело.
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25.12.2020 01:15 Відповісти
чувак, миллионы делают там где ты ас, и это не обязательно выгодная профессия, там где ты ас - там сможешь и подняться
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25.12.2020 10:38 Відповісти
Дико плюсую. Именно так. И не важно какая это профессия. Если ты в ней яркая личность будет и по труду оплата. У айтишников, вцелом если брать, не такая уж высокая зарплата. Не бедствуют конечно, но и миллионы с неба не падают. Только и зарплату им платят не за красивые глаза. Вджобывать нужно. Причем часто 24 на 7 и 365 дней в году.
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25.12.2020 11:19 Відповісти
чувак, я про то что так миллионы людей делают говорил, а не про делать миллионы денег.
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27.12.2020 12:34 Відповісти
Артист аля Стас Михайлов и ему подобные за концерт зарабатывают 50к и че? айтишник бомж в сравнении с артистами, но на это нужен талант и раскрутиться, не каждому дано
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26.12.2020 01:51 Відповісти
Ну тогда и уместней написать что айтишник бомж по сравнению с о Стасом Михайловым, а не с артистами.
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27.12.2020 12:36 Відповісти
я сказал и ему подобные, те тчто гребут миллионы, но даже самый бомжовый артист зарабатывает 3-5к за концерт, умножь хотя бы на 5 концертов в месяц
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27.12.2020 17:05 Відповісти
а зачем тебе вытачивать деталь? шаровую в Жыгуль, или что?
детали уже давно точат станки с ЧПУ, которые программируют как раз программисты ("айтишники")!
а ты наверное до сих пор на станке, скижженом с Германии во время войны, снаряды для третьей мировой вытачиваешь?
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25.12.2020 16:29 Відповісти
ок, не деталь. есть множество других рабочих профессий, которых сегодня острый недостаток.
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26.12.2020 00:11 Відповісти
Нужно во всех школах Украины с первых классов обучать детей программированию и дети будут создавать много всего полезного и оно вырастет в цене, как фейсбук или ютуб или т.п. Образование - это закладывание фундамента для успеха страны.
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24.12.2020 13:12 Відповісти
зачем? не нужно. нужно предоставлять возможность ЖЕЛАЮЩИМ обучаться программированию. а с первых классов обучать этому когда не знаешь еще ничего - какая чушь!
я уже молчу об экономической стороне: куда потом девать столько программистов? к тому же IT - это далеко не только программисты и дизайнеры.
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24.12.2020 13:42 Відповісти
вот именно, кто будет сантехником и электриком, у айтишников света не будет и песдец напрограммируют они
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25.12.2020 10:49 Відповісти
Ну со светом айтишник как нить и сам разберется. Все таки смежное дело. А вот с сантехникой похуже будет.
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25.12.2020 11:36 Відповісти
Код кодом, а срать то тоже надо
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25.12.2020 12:28 Відповісти
Полностью согласен. Непосравший айтишник кодить вряд ли сможет.
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26.12.2020 05:39 Відповісти
Ну IT это много чего и саппорты, и системотехники, и админы, и портовики, и сетевики, и базовики, интеграторы, девопсеры и т.д. и т.п. Ща еще вон новомодное направление - бигдейта. Тоже люди обслуживают. А программистов девать то собственно никуда и не надо. Их попросту столько не будет. Причем НИКОГДА и НИЗАЧТО. Такова жестокая правда жизни.
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26.12.2020 06:12 Відповісти
спасибо за разъяснения. я в ит более 20 лет
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26.12.2020 10:17 Відповісти
Ну тогда я зря распинался.
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26.12.2020 15:20 Відповісти
зарабатываешь 3к? а Костя Меладзе - 500к, песдец - космос.
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27.12.2020 19:52 Відповісти
странный какой-то коммент. к чему? а джефф безос зарабатывает 6 тысяч баксов в секунду. и что?
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27.12.2020 20:06 Відповісти
странный для тебя, к тому что 3к в Европе - это копейки, но почему то нищета считает что айтишники это боги, которые зарабатывают целое состояние
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27.12.2020 20:32 Відповісти
во-первых, где я писал про 3к?

во-вторых, разве я где-то чем-то хвастался?
в-третьих, 3к в Европе и 3к в Украине - это совершенно разные вещи из-за стоимости жизни, величины налогов и не/обязательности их уплаты
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28.12.2020 14:41 Відповісти
я о чем и говорю, что 2-3к в Европе - это копейки, а для нашего брата в Украине - это круто
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28.12.2020 18:29 Відповісти
а у тебя все комменты невпопад? впрочем, мне не интересно, честно говоря
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28.12.2020 23:48 Відповісти
а ты всегда такой тугодум?
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29.12.2020 10:22 Відповісти
Страны без електриков и сантехников могут остаться без света и в г****не. Хороший сантехник или електрик тоже нормально получает.
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24.12.2020 14:29 Відповісти
каждый имеет работу по уму.
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24.12.2020 14:30 Відповісти
"получает" - совок детектед
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25.12.2020 16:32 Відповісти
Хотите перефразирую как я понимаю Ваш месидж? Нужно с первых классов обучать детей писать романы, ну или картины писать, которые будут пользоваться спросом на мировом уровне и тогда доход за продажу этих книг и картин позволит нашей стране добиться успеха. У нас и так обучают информатике с начальных классов.
Спрос на IT-специальности в Украине поставил рекорд в 2020 году - Цензор.НЕТ 2669

Программирование доступно далеко не всем как собственно и многие другие профессии. Многое зависит от склонностей и способностей ребенка, образа его мышления.
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25.12.2020 00:43 Відповісти
в 21-ом веке нужно обучать детей с первых классов программированию и программирование должно быть на ровне с математикой или литературой. И если детей обучают программированию, то это не значит, что они все станут программистами, точно также, как дети учат математику и они все не становятся математиками. в Украине уже есть некоторые школы в которых обучают с первых классов создавать мультики и обучают программированию и детям главное это нравится. в 21-ом веке полезно знать программирование. Дети будут создавать сами приложения, какие захотят. Смотрел вчера интервью с Маском и он там говорит, что все увлекались созданием разных штук и его один друг создал ютуб, другой еще что то. Или как Маск создал pay pal. А Цукерберг в коледже создал сеть и в итоге создал фейсбук. Вот так и наши смогут создавать просто потому, что будут иметь знание, как создавать. И они создадут море всего полезного для мира. И деньги будут иметь. Будущие за технологиями и потому ими нужно обучать детей. Тем более у меня у знакомого малой 6 лет или 5 - под стол ходит, но уже в компе сидит. Детям будет нравится в компах сидеть и если еще программа обучения будет сделана красиво, то детей будет вообще не оторвать от обучения.
https://biz.censor.net/comments/locate/3238835/01921490-a5a3-710a-867f-73380303cc34
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24.12.2020 14:29 Відповісти
Господи, ты себя-то почитай, грамотей! "в 21-ом веке нужно обучать детей с первых классов программированию и программирование должно быть на ровне с математикой или литературой."... "на ровне"... Сразу видно, как тебе литература преподавалась )
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24.12.2020 15:44 Відповісти
зачем ребенку с первого класса программирование ?
Илон Маск - не программист а инженер и ето ему не помещало бить самим богатим
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24.12.2020 17:41 Відповісти
Ты дивишься - но он программист, еще и какой. С братом они создали свою первую программу - и удачно ее продали, заработав первые серьезные деньги!
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25.12.2020 16:34 Відповісти
они верстали собствений новостной сайт
и им с дества никто невдалбливал програмирования
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25.12.2020 23:54 Відповісти
Вы путаете общение и игру посредством компьютера с работой. Это не одно и то же. В компах сейчас сидит подавляющее число населения. Если учитывать, что современные мобилки и планшеты тоже компьютеры, то считай все 100% населения. И? Что-то не наблюдается взрывного роста числа айтишников.
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25.12.2020 01:06 Відповісти
Как раз наблюдается. 20% рост в год - это не взрывной рост по твоему?
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25.12.2020 16:34 Відповісти
Айтишников ли. Или соискателей себя в данной профессии? Жто далеко не одно и то же. Путь айтишника это путь джедая. Каждый проходит только лишь свой - индивидуальный путь. Таков путь.
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25.12.2020 21:39 Відповісти
Напоминает рассуждение о сферическом коне в идеальном вакууме. Уж извините, но то что Вы пишете это полный бред.
Спрос на IT-специальности в Украине поставил рекорд в 2020 году - Цензор.НЕТ 7501
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26.12.2020 05:56 Відповісти
Если много людей будет работать в технологической сфере, то мы получим технологическое общество. Силиконовую долину размером с Украину!
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26.12.2020 10:32 Відповісти
Юристы нервно курят в сторонке... перемены в судах и прокуратурах не планируются.
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24.12.2020 14:30 Відповісти
Посылают детей в программисты , потому что бандиты от государства еще не придумали способа отжать/ограбить бизнес, где в качестве актива, только мозги, а товар ,который они производят это байты, пересылаемые через интернет.
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24.12.2020 16:52 Відповісти
если каждую строчку кода обложить налогом, то никого не будет ипать, что ты ее стер - ты должен по жизни, программист. А если у тебя цикл, то плати за каждое исполнения инструкции.
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24.12.2020 19:16 Відповісти
Даже боюсь спрашивать за вложенные циклы и рекурсию.
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25.12.2020 01:25 Відповісти
а зарплата в доларах в сфері ІТ поставила новий рекорд?
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25.12.2020 02:04 Відповісти
Да она стабильна уже который год и не такая уж большая на сколько мне известно. Причем очень зависит в своем размере от того работаете ли Вы на западные фирмы или внутри страны.
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26.12.2020 05:43 Відповісти

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