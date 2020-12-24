Доля "Укрзализныци" на рынке вагонов составляет 24%, – Жмак

Доля АО "Укрзализныця" на рынке вагонов возросла до 24%, сказал глава правления УЗ Владимир Жмак.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Когда мы пришли в компанию, доля "Укрзализныци" на рынке вагонов составляла 19%. Сейчас мы повысили эту долю до 24%", - сказал Жмак.

При этом Жмак отметил, что компании до монополиста еще "очень далеко".

"Кроме того, помимо "Украинской локомотивостроительной компании" на рынок частной тяги также выходят и другие компании. До монополизации точно дело не дойдет", - подчеркнул глава компании.