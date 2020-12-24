Доля "Укрзализныци" на рынке вагонов составляет 24%, – Жмак
Доля АО "Укрзализныця" на рынке вагонов возросла до 24%, сказал глава правления УЗ Владимир Жмак.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Когда мы пришли в компанию, доля "Укрзализныци" на рынке вагонов составляла 19%. Сейчас мы повысили эту долю до 24%", - сказал Жмак.
При этом Жмак отметил, что компании до монополиста еще "очень далеко".
"Кроме того, помимо "Украинской локомотивостроительной компании" на рынок частной тяги также выходят и другие компании. До монополизации точно дело не дойдет", - подчеркнул глава компании.
Джерело: Интерфакс-Украина
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль