Кабмин выделил 1,3 миллиарда на закупку вакцин от коронавируса

Кабинет министров выделил Министерству здравоохранения 1,3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 для закупки вакцин и обеспечения иммунопрофилактики населения против коронавируса.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 23 декабря, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Для выделения средств Кабмин перераспределил расходы государственного бюджета, в частности увеличив расходы Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета, которая прогнозируется до конца 2020 года.

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Как сообщалось, согласно данным исследования группы международных организаций People's Vaccine Alliance, Украина вошла в список стран с широким распространением COVID-19, где правительства не смогли заключить существенных прямых договоров на приобретение вакцин с ведущими компаниями-разработчиками.

Авторы исследования отмечают, что власти Украины, как и многих других стран, полагаются на программу COVAX с участием 189 государств под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрено 2,6 млрд грн на вакцинацию, тогда как Минздрав подавал заявку на выделение 15,1 млрд грн.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан.