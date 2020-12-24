Нацкомиссия повысила тарифы на отопление
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), на заседании в четверг пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.
При этом тарифы на тепло для населения были повышены всем 23 компаниям, передает Интерфакс-Украина.
Больше всего вырос тариф для обеспечивающего теплом часть левого берега Киева ООО "Евро-реконструкция" – на 49,7%. Тариф для КП "Киевтеплоэнерго", которое поставляет тепло для большинства жителей города, повышен на 9,8%.
В числе компаний, которым больше всего повышены тарифы для населения – Новораздольская и Новояворивская ТЭЦ (обе ООО "Нафтогаз Тепло", на 37,1% и 34,1%), Белоцерковская ТЭЦ (33,2%), ООО "Сумытеплоэнерго" (на 25%), Черниговская ТЭЦ (ООО "Технова", на 24,1%), а также две когенерационные установки КП "Миськтепловодоэнергия" (на 33,5%) и КП "Хмельницктеплокоммунэнерго" (на 29,3%).
Средневзвешенный тариф для поставок тепла населению для 23 компаний составил после повышения 1 121,71 грн за Гкал.
При этом наиболее высокий размер тарифа у Северодонецкой ТЭЦ ‒ 1 471,54 грн/Гкал, наиболее низкий – у ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская обл.) ‒ 653,99 грн/Гкал.
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НКРЭКУ обосновала необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 году существенным снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом затрат на услуги по распределению природного газа.
Напомним, НКРЭКУ устанавливает тарифы на производство тепловой энергии для 26 лицензиатов с объемом выработки более 170 тыс Гкал и уровнем коммерческого учета энергии более 90%, которые производят 50% тепловой энергии в Украине.
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https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/platit-nevozmojno-umenshit---zelenskiy-o-platejkah-za-teplo Вот материал годичной давности , что я нашел из его типа обещаний снизить тариф на отопление. Цена на отопление на 80% зависит от газа, который подешевел на 7%, значит и счета украинцам должны уменьшится! Такова логика.
PS: Главное себя любимых не обделяют.
Короче, начинается неконтролируемое повышение цен во всех отраслях, бо на икру не хватает.
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1342027806855802881 4 ч
(..) Рост задолженности за 2020 год составил 18%. Причины столь резкого роста задолженности в общем то просты. За 2020 год власть Зеленского было принято два решения о повышении тарифов на коммунальные платежи. (...)
Учитывая, что рост цен на продукты питания за год составил от 14 до 39% (для разных категорий продуктов), то для большинства населения вопрос стоит просто - либо платить коммуналку либо покупать продукты.
Тупориле зебидло не знає, бо читати закони не вистачає звивин, що 27 грудня 2019 року Зеленський підписав закон, яким НКРЕКП підпорядковується кабінету міністрів України.
Кабінет міністрів України сформувала більшість "Слуги народу" у Верховній Раді - 100% більшість Зеленського і ця більшість Зеленського призначила прем'єр-міністром України Шмигаля, який працював у ДТЕК олігарха Ахметова заступником генерального директора. Ну а про маріонетку Коломойського весь світ говорить.
То хто холуй олігрхів?
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красота! не вижу восторженных комментариев электората зеленского.
Джерело:https://www.youtube.com/channel/UCncq73xfx9sVA3Ht2uVRrCw Офіс Президента України
(При масовому безробітті і пандемії інших варіантів вже не залишається)