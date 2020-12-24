Нацкомиссия повысила тарифы на отопление

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), на заседании в четверг пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

При этом тарифы на тепло для населения были повышены всем 23 компаниям, передает Интерфакс-Украина.

Больше всего вырос тариф для обеспечивающего теплом часть левого берега Киева ООО "Евро-реконструкция" – на 49,7%. Тариф для КП "Киевтеплоэнерго", которое поставляет тепло для большинства жителей города, повышен на 9,8%.

В числе компаний, которым больше всего повышены тарифы для населения – Новораздольская и Новояворивская ТЭЦ (обе ООО "Нафтогаз Тепло", на 37,1% и 34,1%), Белоцерковская ТЭЦ (33,2%), ООО "Сумытеплоэнерго" (на 25%), Черниговская ТЭЦ (ООО "Технова", на 24,1%), а также две когенерационные установки КП "Миськтепловодоэнергия" (на 33,5%) и КП "Хмельницктеплокоммунэнерго" (на 29,3%).

Средневзвешенный тариф для поставок тепла населению для 23 компаний составил после повышения 1 121,71 грн за Гкал.

При этом наиболее высокий размер тарифа у Северодонецкой ТЭЦ ‒ 1 471,54 грн/Гкал, наиболее низкий – у ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская обл.) ‒ 653,99 грн/Гкал.

(для увеличения, нажмите на картинку)

НКРЭКУ обосновала необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 году существенным снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом затрат на услуги по распределению природного газа.

Напомним, НКРЭКУ устанавливает тарифы на производство тепловой энергии для 26 лицензиатов с объемом выработки более 170 тыс Гкал и уровнем коммерческого учета энергии более 90%, которые производят 50% тепловой энергии в Украине.