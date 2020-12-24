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Новини Тарифи ЖКГ
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Нацкомиссия повысила тарифы на отопление

Нацкомиссия повысила тарифы на отопление

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), на заседании в четверг пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

При этом тарифы на тепло для населения были повышены всем 23 компаниям, передает Интерфакс-Украина.

Больше всего вырос тариф для обеспечивающего теплом часть левого берега Киева ООО "Евро-реконструкция" – на 49,7%. Тариф для КП "Киевтеплоэнерго", которое поставляет тепло для большинства жителей города, повышен на 9,8%.

В числе компаний, которым больше всего повышены тарифы для населения – Новораздольская и Новояворивская ТЭЦ (обе ООО "Нафтогаз Тепло", на 37,1% и 34,1%), Белоцерковская ТЭЦ (33,2%), ООО "Сумытеплоэнерго" (на 25%), Черниговская ТЭЦ (ООО "Технова", на 24,1%), а также две когенерационные установки КП "Миськтепловодоэнергия" (на 33,5%) и КП "Хмельницктеплокоммунэнерго" (на 29,3%).

Средневзвешенный тариф для поставок тепла населению для 23 компаний составил после повышения 1 121,71 грн за Гкал.

При этом наиболее высокий размер тарифа у Северодонецкой ТЭЦ ‒ 1 471,54 грн/Гкал, наиболее низкий – у ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская обл.) ‒ 653,99 грн/Гкал.

Нацкомиссия повысила тарифы на отопление 01

(для увеличения, нажмите на картинку)

НКРЭКУ обосновала необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 году существенным снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом затрат на услуги по распределению природного газа.

Напомним, НКРЭКУ устанавливает тарифы на производство тепловой энергии для 26 лицензиатов с объемом выработки более 170 тыс Гкал и уровнем коммерческого учета энергии более 90%, которые производят 50% тепловой энергии в Украине.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
газ (7943) опалення (564) вугілля (1896) опалювальний сезон (1154) Теплокомуненерго (432)


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Топ коментарі
+22
Где там картинка с бараном "Зе, ты же обещал"...
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24.12.2020 14:06
+21
Нацкомиссия повысила тарифы на отопление - Цензор.НЕТ 5356

...
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24.12.2020 15:36
+18
Нацкомиссия повысила тарифы на отопление - Цензор.НЕТ 5464
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24.12.2020 14:57
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Где там картинка с бараном "Зе, ты же обещал"...
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24.12.2020 14:06 Відповісти
Нацкомиссия повысила тарифы на отопление - Цензор.НЕТ 5356

...
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24.12.2020 15:36 Відповісти
Ну так как, что там именно обещал Зеленский?
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/platit-nevozmojno-umenshit---zelenskiy-o-platejkah-za-teplo Вот материал годичной давности , что я нашел из его типа обещаний снизить тариф на отопление. Цена на отопление на 80% зависит от газа, который подешевел на 7%, значит и счета украинцам должны уменьшится! Такова логика.
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24.12.2020 20:01 Відповісти
https://www.google.com/amp/www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/2/7233632/index.amp
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25.12.2020 06:56 Відповісти
Я так понимаю , что лозунг "ЗЕ" команды - " Тех , кого не добил корона вирус и "лоХдаун" , МЫ (ЗЕ команда) добъем повышением тарифов .
PS: Главное себя любимых не обделяют.
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24.12.2020 14:19 Відповісти
ЗЕ-СКОТ , ИДИТЕ НА УЙ
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24.12.2020 16:08 Відповісти
так прикольно, черниговская ТЭЦ в аренде, т.е. чуваки получают прибыль а не работают в минус или ноль , т.е. тупо повышают в данном случае себе прибыль)
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24.12.2020 14:22 Відповісти
Ресурсы не подорожали на 50%, уменьшение объемов не может служить основанием для удорожания,т.к. уменьшились и затраты, остается объяснить удорожание только повышением фонда заработной платы для лицензиатов на 50% и даже более, т.к. это только часть затрат.
Короче, начинается неконтролируемое повышение цен во всех отраслях, бо на икру не хватает.
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24.12.2020 14:28 Відповісти
Зато новые тарифы можно будет мазать на хлеб.
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24.12.2020 16:04 Відповісти
Нацкомиссия повысила тарифы на отопление - Цензор.НЕТ 5464
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24.12.2020 14:57 Відповісти
Нацкомиссия повысила тарифы на отопление - Цензор.НЕТ 4187
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24.12.2020 15:09 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1342027806855802881 4 ч
(..) Рост задолженности за 2020 год составил 18%. Причины столь резкого роста задолженности в общем то просты. За 2020 год власть Зеленского было принято два решения о повышении тарифов на коммунальные платежи. (...)
Учитывая, что рост цен на продукты питания за год составил от 14 до 39% (для разных категорий продуктов), то для большинства населения вопрос стоит просто - либо платить коммуналку либо покупать продукты.
Нацкомиссия повысила тарифы на отопление - Цензор.НЕТ 7441
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24.12.2020 15:10 Відповісти
При том, что в 15 релаьно тяжеое время было, а клоуну досталасть ростущая экономика...
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24.12.2020 15:58 Відповісти
Тупорила порохоботня типу "забула" проте що НКРЄКП створено ПетроШоколадом. А може вони й не знають. Вони ж читати не вміють.... І надалі: пропоную з претензіями звертатись до джерела проблеми, а не до громадян України Бо щось мені підказує "чуйка", що агресивні коменти пишуть холуї тих самих олігархів, на користь яких відбуваються "рехформи" в моїй країні.
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24.12.2020 15:34 Відповісти
Да скоро окажеться что и зеленского создал порошенко... Про олигархов - это ты про каках? Которые в кабинете клоуна с пепельницей сидят и курят прямо там же?
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24.12.2020 15:57 Відповісти
порошенко, смилуйся!
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24.12.2020 17:14 Відповісти
Дебільні зебіли читати не вміють тому не знають, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг) була утворена у 2011 році. У грудні 1994 року було утворено Національну комісію регулювання електроенергетики України (НКРЕ). У серпні 2014 року НКРЕ та Нацкомпослуг ліквідовано, і їх функції були покладені на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Тупориле зебидло не знає, бо читати закони не вистачає звивин, що 27 грудня 2019 року Зеленський підписав закон, яким НКРЕКП підпорядковується кабінету міністрів України.

Кабінет міністрів України сформувала більшість "Слуги народу" у Верховній Раді - 100% більшість Зеленського і ця більшість Зеленського призначила прем'єр-міністром України Шмигаля, який працював у ДТЕК олігарха Ахметова заступником генерального директора. Ну а про маріонетку Коломойського весь світ говорить.

То хто холуй олігрхів?
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24.12.2020 19:00 Відповісти
Звідки ж вас-двбйбв стільки набралось?
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25.12.2020 18:11 Відповісти
Нацкомиссия повысила тарифы на отопление - Цензор.НЕТ 2566

...
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24.12.2020 15:37 Відповісти
БУ-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА!!! А-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА!!!!!!!!!!!!!!
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24.12.2020 15:56 Відповісти
клятый порошенко все равно нашел способ повысить тарифы
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24.12.2020 17:13 Відповісти
Короче, при цене тепла 1 грн с мелочью за 1 квтч. выгоднее послать их нах и топить инверторными кондиционерами
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24.12.2020 17:27 Відповісти
как вовремя перед зимой повысить тарифы на газ и отопление.
красота! не вижу восторженных комментариев электората зеленского.
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24.12.2020 17:47 Відповісти
Жаль что с зебилами и нормальные люди страдают.
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24.12.2020 18:07 Відповісти
А зебилам нравится, когда их имеют в извращенной форме.
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24.12.2020 18:49 Відповісти
Ось дивіться вам відеофактаж(3:50)Заява президента Зеленського про зменшення тарифу на опалення наполовину.https://youtu.be/bCxnKgW5NSQ?t=229 Відверто з Президентом #4
Джерело:https://www.youtube.com/channel/UCncq73xfx9sVA3Ht2uVRrCw Офіс Президента України
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24.12.2020 19:38 Відповісти
Нацкомиссия повысила тарифы на отопление - Цензор.НЕТ 7196
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24.12.2020 19:42 Відповісти
Зменшити наполовину платіжку за тепло - це підвищити тарифи на 25%.
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25.12.2020 09:05 Відповісти
Якось дивно що Цензор не зробив статтю про ці напрацювання зелених урядовців,спочатку сам президент анонсує програму здешевлення опалення майже наполовину,а потім все робиться навпаки.
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24.12.2020 19:46 Відповісти
вы просто не в курсе, будет третья платежка где вам перечисляются деньги от 8000 грн до $4000 в зависимости от роста экономики, 40% ввп или больше
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25.12.2020 00:53 Відповісти
Вишенка на торте .А чего ждали ?Встали в стойло?-Доитесь! Чем дальше ,тем хуже .Похоже слуги олигархов всё просчитали .Дойная корова должна меньше есть ,а доится должна по максимуму .Это ещё один гвоздь в гроб для народа Украины .Сколько будем терпеть проказы зелёных членограев? Революция -это всегда плохо ,-но тут либо они нас в гроб загонят -,либо мы их ,мирно уже не получится.
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25.12.2020 07:53 Відповісти
этих чертей всех гнать пора!
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25.12.2020 08:28 Відповісти
это все делают олигархи, их нужно уничтожить!
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25.12.2020 08:30 Відповісти
Население загоняют в новый мировой порядок. Обьявлна гибридная гражданская война, государство свиней корыта с челядью вытесняют лишних в резервации тарифами, ценами, а глвное зомбированием. Приговаривая при этом - мы же для вас стараемся, Все будет зависить от качества населения.
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25.12.2020 09:16 Відповісти
Зменшення суми в платіжках - одна з головних обіцянок Зеленського. Комунальними тарифами він замочив Порошенка на виборах. Лохотрат був переконаний, що савєцкий чєлавєк поверне совєцькі тарифи.
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25.12.2020 09:02 Відповісти
было время и цены снижали... и текли куда надо каналы и потом куда надо впадали... (В.С.Высоцкий) да, было время... помню каждую весну снижади цены... и не как сейчас, подымут, а потом благодетелей из себя изображают...
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25.12.2020 09:11 Відповісти
Зими з плюсовими температурами, газ дешевшає, робітникам котелень платять по 6-7К, а ми ща своі 65 квадратів платили 2500, а будемо скільки?!
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25.12.2020 09:27 Відповісти
Зеленский и его жонка хотят жрать
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25.12.2020 11:37 Відповісти
Зеленский и его жонка хотят жрать
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25.12.2020 12:22 Відповісти
Ніхто не думав, що зелений бумеранг буде таким швидким пристроєм...
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25.12.2020 14:27 Відповісти
Нацкомиссия повысила тарифы на отопление - Цензор.НЕТ 6350
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25.12.2020 14:46 Відповісти
73% вже забули, що клоун обіцяв знизити тарифи з Нового року вдвічі?
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25.12.2020 15:28 Відповісти
жить становится лучше, жить становится веселее (С) Чорт Коба
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25.12.2020 18:49 Відповісти
Будемо сподіватися, що населення перестане взагалі платити за ці послуги і почне бити всяких контролерів.

(При масовому безробітті і пандемії інших варіантів вже не залишається)
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25.12.2020 19:40 Відповісти

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