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МИД выступил против введения экономических санкций в отношении Беларуси

МИД выступил против введения экономических санкций в отношении Беларуси

Украине нецелесообразно на данном этапе вводить или присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси, поскольку функционирование экономики важно для обеих народов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается санкций Европейского Союза, мы все санкции изучаем. Мы должны пройти свои внутренние государственные процедуры по внедрению тех или иных санкций ЕС. Но я могу подтвердить вам абсолютно искренне свою позицию: я считаю, что Украине нецелесообразно на данном этапе вводить или присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси. Что касается санкций против различных белорусских чиновников, задействованных в репрессиях против белорусского народа, то эти люди, безусловно, должны нести ответственность", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что экономика - это та сфера, которая важна и для народа Украины, и для народы Беларуси, и здесь необходимо реализовывать очень взвешенную политику.

Также министр напомнил, что в среду правительство Украины приняло решение, которое отвечает интересам белорусов, чувствующих себя под давлением в Беларуси, и еще больше упростило процедуры, связанные с их возможным переездом, трудоустройством в Украине.

"Эту политику поддержки белорусского народа правительство Украины решительно продолжит", - заявил Кулеба.

Джерело:  Интерфакс-Украина
Білорусь (1582) Лукашенко Олександр (239) МЗС (254) Кулеба Дмитро (144)


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Якщо нам не вигідні економічні санкції проти Білорусі, то чому ви вимагаєте від Німеччини припинити будівництво "Північного потоку-2"? Це політика подвійних стандартів.
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24.12.2020 14:40 Відповісти
Торговать с лукой-людоедом - это достойно уважения.
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25.12.2020 19:54 Відповісти

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