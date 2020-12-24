МАУ уволила тысячу работников

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" за год вследствие пандемии и временного прекращения авиасообщения сократила около тысячи работников и выполнила на 72% меньше рейсов.

Об этом сообщили в пресс служба авиакомпании по итогам деятельности в 2020 году.

"Во время локдауна авиакомпания оптимизировала свою работу: втрое снизила расходные финансовые статьи, оптимизировала флот и пропорционально сократила штат работников на около 1000 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с января по декабрь авиакомпания выполнила около 17 тыс. рейсов, что на 72% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. За этот период МАУ перевезла 1,79 млн пассажиров - в четыре раза меньше 2019 года (около 8 млн пассажиров).

Кроме того, в МАУ сообщают, что в 2020 году транспортировали 4,82 млн килограммов груза (15,07 млн в 2019 году) и 1,35 млн килограммов почты (4,4 млн в 2019 году).

В 2021 году с апреля МАУ планирует восстановление собственной маршрутной сети на 64% от объемов 2019 года. В частности, с начала летнего сезона планируется запуск рейсов за 43 международными и 7 внутренним маршрутам, что позволит восстановить полноценное авиасообщение регионов Украины со многими странами Европы через хаб в Международном аэропорту "Борисполь".

Как сообщалось, правительство с 12 марта 2020 ввел в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Была остановлена ​​работа метрополитенов, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

5 июня в Украине возобновили внутреннее авиасообщение и 15 июня - международное.

В июле 2020 году в авиакомпании "Международные авиалинии Украины" заявили, что убытки в результате приостановления авиасообщение во время карантина составляли $60 млн.