Кабмин упростил назначение субсидий для малообеспеченных граждан на время карантина

Кабинет министров разрешил принимать решения о назначении жилищных субсидий, государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и пособий на детей одиноким матерям лицам, которым предоставляется помощь по частичной безработице на период карантина, без уплаты ими или за них единого социального взноса (ЕСВ).

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 23 декабря, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"При исчислении размера этих видов государственной помощи предусматривается учет в среднемесячном совокупном доходе указанных лиц, а также лиц, получающих ежемесячную компенсационную выплату, предназначенную неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы, фактически полученных такими лицами доходов", – сказано в сообщении.

Ранее для расчета субсидии среднемесячный доход лиц, достигших 18 лет, рассчитывался исходя из размера одной минимальной зарплаты, даже если они указывали, что не получали доходов или они были меньше.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров предоставил возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоры о социальном обеспечении, а также упростил процедуру назначения помощи для лиц без доходов.