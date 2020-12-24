Шмыгаль выступил против передачи государственных ТЭЦ в управление "Нафтогазу"

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает приоритетной приватизацию государственных ТЭЦ, находящихся в управлении Фонда госимущества.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль на официальном открытии высоковольтной линии 750 кВ "Запорожская АЭС - Каховская" в четверг, передает Интерфакс-Украина.

"Нафтогаз Украины" готов брать государственные ТЭЦ, но, с другой стороны, попробуем привести эффективного собственника через большую приватизацию на эти объекты", – сказал Шмыгаль.

При этом он отметил, что государственные ТЭЦ - элемент большой приватизации, приоритет номер один в этом направлении.

Как сообщалось, в августе АМКУ согласовал передачу Фондом государственного имущества в управление "Нафтогаза" еще 6 ТЭЦ: имущественного комплекса госпредприятия "Северодонецкая ТЭЦ", а также корпоративных прав государства в АО "Одесская ТЭЦ", АО "Криворожская ТЭЦ", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Николаевская ТЭЦ" и АО "Днепровская ТЭЦ".

Напомним, осенью 2019 года в упраление ООО "Нафтогаз Тепло", входящего в группу компаний "Нафтогаз Украины", были переданы арестованные имущественные комплексы "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ", подконтрольных ранее братьям Дубневичам.

Перед этим АРМА разорвала договор управления с частной компанией "Гарант Энерго М", которая более шести месяцев не выплачивала зарплаты работникам ТЭЦ и не обеспечила города теплом к ​​отопительному сезону.