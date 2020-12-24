Кремль признал угрозу новых санкций США для строительства "Северного потока-2"

Новые санкции США против российского газопровода "Северный поток-2" способны осложнить завершение этого проекта, хотя и Россия, и Европа заинтересованы в его реализации.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

Таким образом в Кремле отреагировали на публикацию Reuters, в которой неназванные чиновники из администрации президента США отмечали, что новый пакет санкций "вонзит кол" в "Северный поток-2".

"Конечно, это способно осложнить (завершение строительства, – ред.), но вместе с тем и наши европейские партнеры, и мы заинтересованы, чтобы этот проект был реализован, финализирован в интересах европейских потребителей и поставщиков газа", – сказал Песков.

Он отметил, что санкции, которые уже принимал Вашингтон в отношении газопровода и которые только планирует принять в рамках оборонного бюджета, нацелены на создание максимальных сложностей для завершения строительства.

"Мы не склонны гадать на кофейной гуще, у нас есть свои задачи, мы их решаем", – ответил пресс-секретарь Путина на вопрос, успеет ли Трамп принять новые санкции.

Как сообщалось, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что команда Трампа перед его уходом с поста президента готовится нанести "смертельный удар" по "Северному потоку-2". Новые санкции, по их словам, заработают в ближайшее время.

Однако позже 23 декабря Трамп наложил вето на проект оборонного бюджета, содержащий санкции против компаний, которые будут страховать и сертифицировать "Северный поток-2". Ранее документ одобрили обе палаты конгресса.