Суд отменил арест недвижимости Федерации профсоюзов

Апелляционный суд удовлетворил жалобы Федерации профсоюзов Украины и ЧАО "Укрпрофздравница" и отменил решение об аресте принадлежащих им объектов недвижимости.

Как сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов, речь идет о 16 объектах, которые были арестованы решением суда первой инстанции.

"Дом профсоюзов, Октябрьский дворец, гостиницы и санатории функционируют в обычном режиме", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, своим решением от 3 ноября Печерский районный суд Киева наложил арест на Дом профсоюзов на Майдане Независимости и другую недвижимость Федерации профсоюзов.

Арест был наложен по ходатайству Офиса генпрокурора в рамках расследования Нацполиции о присвоении государственного имущества служебными лицами Федерации профсоюзов.

Дело связано с отчуждением части здания Дома профсоюзов на Майдане Независимости, 2 в Киеве, которую передали компании "ITT-Недвижимость" в обмен на ремонт всего здания. По мнению следствия, решение было принято с нарушением законодательства.