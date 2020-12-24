Выручка индустрии видеоигр превзошла доходы кино и спорта вместе взятых

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 подстегнула рост индустрии видеоигр, позволив ей получить больше выручки, чем сфере кино и спорта в совокупности.

Согласно данным глобальной консалтинговой компании IDC, выручка мировой индустрии видеоигр по итогам 2020 года подскочит на 20% – до $179,7 млрд, передает Интерфакс.

В то же время выручка глобальной индустрии кино в 2019 году впервые достигла $100 млрд, согласно Motion Picture Association, тогда как мировая спортивная отрасль, как прогнозирует PwC, заработала более $75 млрд по итогам 2020 года.

Обе эти сферы пострадали в результате последствий пандемии, в то время как рост индустрии видеоигр в текущем году, как ожидается, будет двузначным.

В частности, без учета выручки от рекламы в играх доходы мировой отрасли мобильных игр, как ожидается, увеличатся на 24% в годовом выражении и составят $87,7 млрд. При этом доходы этого сегмента в Тихоокеанском регионе вырастут примерно на 25% по сравнению с годом ранее, до $56,6 млрд.

Выручка от игр для консолей, при подсчете которой учитывается оборудование и игровое программное обеспечение и услуги, как ожидается, подскочит на 20% по сравнению с 2019 годом и составит $52,5 млрд.

При этом эксперты прогнозируют сохранение активного роста в 2021 году на фоне выхода игровых консолей нового поколения от Sony Corp. и Microsoft Corp. и новых игр, даже несмотря на распространение вакцин от коронавируса.