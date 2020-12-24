"Укртранснафта" продала тысячу тонн нефти из трубопровода на границе с Россией

АО "Укртранснафта" 24 декабря провело электронный аукцион по продаже сырой нефти с нефтеперекачивающей станции "Великоцк" в Луганской области.

По итогам аукциона на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ) компания реализовала 1000 тонн нефти, передает отраслевое издание enkorr.

Цена нефти определяется по формуле с привязкой к котировкам Urals FOB Novo Afra агентства Platts за вычетом логистических затрат на перевалку и доставку нефти с МНТ "Южный" к НПС "Великоцк".

Эта нефть находится на приграничном с РФ участке нефтепровода "Куйбышев–Лисичанск". Транспортировка нефти по этому участку трубопровода прекращена с марта 2012 года, а в марте 2014 года из основной части нефтепровода (140 км из 163 км) было вытеснено 137 тыс. тонн нефти, вместо нее трубу заполнили водным консервантом.

При этом прилегающий к границе участок длиной в 23 км этого нефтепровода по-прежнему заполнен нефтью. Решение освободить этот участок от сырья вызвано рисками его потери как вследствие несанкционированных врезок и вмешательств в работу нефтепровода, так и запланированных российской стороной работ по консервации своего приграничного с Украиной участка нефтепровода "Куйбышев-Лисичанск".

Напомним, АО "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины. 100% ее акций находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины". Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 до 1 220 мм общей протяженностью 4,7 тыс. км проходит по территории 19 областей Украины.