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Нацбанк утвердил формат тестирования руководителей банков на время карантина

Нацбанк утвердил формат тестирования руководителей банков на время карантина

Квалификационная комиссия Национального банка Украины (НБУ) 23 декабря утвердила формат и условия онлайн-тестирования руководителей банков и кандидатов на руководящие должности во время карантина.

Как сообщает пресс-служба НБУ, такое тестирование будет проходить в форме опроса в ходе видеоконференции.

При этом опрос с участием кандидата будет фиксироваться с помощью видеозаписи с применением дистанционной связи, а вопросы и варианты ответов будут выводиться на экран.

В ходе опроса кандидату зададут 15 вопросов на протяжении не более 25 минут, опрос будет считаться пройденным, если кандидат предоставит 11 и более правильных ответов.

В случае отрицательного результата опроса, кандидат имеет право на повторную попытку.

В НБУ напомнили, что решение о проведении тестирования руководителей банка и кандидатов на руководящие должности в форме опроса во время видеоконференции были утверждены постановлением правления Национального банка № 147 от 19 ноября.

Автор: 

банки (6971) НБУ (9303) тестування (149)


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