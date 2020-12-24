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Зеленский пообещал увеличить объем заказов для "Укроборонпрома"

Зеленский пообещал увеличить объем заказов для

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область ознакомился с производством радиолокационных систем на предприятии "Искра" госконцерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Глава государства ознакомился с основными показателями и концепцией корпоратизации "Укроборонпрома", которая уже стартовала и предусматривает трансформацию концерна в современные холдинги, а также внедрение системы корпоративного управления. Президент осмотрел сборочный участок и сборочно-монтажный цех. Также Зеленскому продемонстрировали новейшие образцы радиолокационных систем и комплексов, которые производит предприятие.

"Искра" станет базовым предприятием холдинга "Радарные системы", который объединит 15 государственных компаний отрасли после успешного реформирования ГК "Укроборонпром". "Радарные системы" должны замкнуть весь цикл производства систем радиолокации – от разработки до модернизации и утилизации.

"Это прекрасный завод. Он один из немногих на сегодняшний день, у которого нет никаких долгов, прибыльный завод. Сегодня решили с нашим новым главой "Укроборонпрома" Юрием Гусевым вопрос – увеличить государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий "Укроборонпрома", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что потенциал для увеличения государственного оборонного заказа – значительный.

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев попросил Зеленского определить как неотложный законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности".

"Он поддержан правительством и уже зарегистрирован в парламенте и дает возможность реализовать большую реформу оборонно-промышленного комплекса Украины", – отметил Гусев.

Автор: 

Джерело:  Офис президента
Зеленський Володимир (2513) Укроборонпром (754) Держоборонзамовлення (9)


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В сфере оборонных технологий Украина имеет неограниченный потенциал для развития.
Мы имеем научную базу, предприятия, готовые решения и другие ресурсы для поднятия экономики страны и ее обороностпособности. Главное инвестиции и правильный менеджмент. В мире сейчас идет процесс перевооружения и для этого страны выделяют очень солидные суммы из своих бюджетов, но не имеют своей базы разработки и производства. Такой ситуацией НУЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ!!!
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24.12.2020 17:27 Відповісти
да да! научная база..потенциал..все имеем. бобла бы ток подкинуть и все будет ок
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24.12.2020 18:45 Відповісти

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