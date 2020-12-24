Минздрав обновил список стран "красной зоны"

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран с высоким уровнем распространением COVID-19 по состоянию на 24 декабря 2020 года.

В "красный список" вошло 45 стран, тогда как неделей ранее их было 47, сообщает пресс-служба Минздрава.

34 из них имеют более высокий уровень заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней по сравнению с Украиной, 11 не публикуют статистику.

В частности, в "зеленую зону" перешли Италия и Йордания.

В "красной" зоне остаются Турция, Румыния, Латвия, Эстония, Италия, Босния и Герцоговина, Словакия, Дания, Армения, Грузия, Сербия, Люксембург, Литва, Хорватия, Черногория, Сан-Марино, Словения, Андорра, Белиз, США, Венгрия, Швеция, Швейцария, Панама, Северная Македония, Лихтенштейн, Азербайджан, Болгария, Чехия, Португалия, Австрия, Кипр, Молдова, Нидерланды.

В зеленый список включают те государства, где показатель распространения COVID-19 меньше, чем в Украине.

По состоянию на 24 декабря он составляет 410,9, как и неделей ранее, тогда как на 11 декабря было 476,63, 4 декабря – 493,9 заболевших на 100 тыс. населения.

В красный список автоматически включают те страны, которые не ведут или не публикуют свою статистику.

При возвращении стран "красной зоны" в Украину нужно проходить карантин или сдавать тест.