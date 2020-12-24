Предприятие Минздрава купит новых автомобилей скорой помощи на 730 миллионов

Госпредпритие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) акцептировало предложения на закупку 416 автомобилей скорой медицинской помощи на общую сумму 728,5 млн грн.

Как сообщает пресс-служба предприятия в Facebook, общая экономия при проведении закупок составила 183 млн грн, по сравнению с ценами 2019 года.

Поставка спецтехники ожидается до конца марта 2021 года, в настоящее время подписываются договоры с поставщиками, которые сделали наиболее выгодные предложения.

Согласно заявке, автомобили будут распределены в 19 областей. Закупка автомобилей скорой помощи происходит по процедуре "допороговых/упрощенных закупок".

В частности, МЗУ закупит автомобили Fiat Ducato, Citroen Jumper и Volkswagen Crafter четырех типов:

Тип B (4х2) – 198 автомобилей: 56 стоимостью 1,59 млн за единицу, 142 стоимостью 1,59 млн грн за единицу

Тип B (4х4) – 75 автомобилей стоимостью 1,72 млн за единицу;

Тип С (4х2) – 104 авто стоимостью 1,95 млн за единицу;

Тип С (4х4) – 39 авто стоимостью 2,1 млн за единицу.

МЗУ отмечает, что эти цены ниже закупок аналогичных автомобилей в прошлом году.

"К примеру, средняя стоимость скорой типа В (4х2), купленной на средства государственной субвенции, составила 1,97 млн грн за единицу, что на 20% дороже, чем цена по которой закупает ГП в 2020 году. Автомобили, купленные за другие средства, стоили 2,2 млн грн", – отмечается в сообщении.

Кроме того, средняя стоимость автомобиля скорой помощи скорой типа С (4х2) в 2019 году на средства государственной субвенции составила 2,86 млн грн, что на 32% выше цены ГП в 2020 году. Закупленные за другие средства автомобили стоили 2,6 млн грн.

В МЗУ подчеркивают, что законтрактованный спецтранспорт отвечает всем необходимым техническим характеристикам, компании были проверены на соответствие критериям добропорядочности и имеют доказанный опыт выполнения аналогичных договоров. Основное требование к базовым автомобилям - соответствие ДСТУ EN 1789:2015.