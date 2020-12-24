Миссия МВФ возобновит работу в Украине после праздников

Все запланированные встречи во время работы миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине с 21 по 23 декабря прошли хорошо, встречи возобновятся после праздников.

Об этом представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Принимая во внимание приближающие праздники, миссия началась в понедельник, 21 декабря, проработала 3 дня до 23 декабря и продолжится уже после окончания новогодних праздников", – сообщил Рашкован.

Он отметил, что в среднем работа миссии занимает 10-12 рабочих дней, но из-за ее дистанционного формата может потребоваться больше времени.

"Дистанционный характер миссии, а также разница во времени в 7 часов между Вашингтоном и Киевом оставляет на каждый день всего 4-5 часов работы вместо 8-10 рабочих часов в Киеве во время обыкновенной миссии. Так что не исключаю, что эта миссия может быть чуть дольше", – пояснил Рашкован.

Он добавил, что до завершения работы миссии не стоит ждать никаких объявлений.

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Как сообщалось, миссия МВФ начала работу в Украине 21-23 декабря в рамках пересмотра действующей программы stand by объемом $5 млрд. Затем миссия продолжит работу в Украине в январе после праздников.

Напомним, Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года – с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

По данным информированных источников, программа stand by фактически была поставлена "на паузу" из-за действий со стороны украинской стороны, которые поставили под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета на 2021 год и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили заявить о миссии.