Евросоюз и Великобритания договорились об отношениях после Brexit

Евросоюзу и Великобритании удалось выработать соглашение о будущих отношениях после Brexit.

Об этом заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Интерфакс-Украина

"Мы, наконец-то, нашли соглашение. Это был долгий и извилистый путь, но мы можем продемонстрировать хорошую сделку", – сказала глава Еврокомиссии.

"Это честная, сбалансированная сделка, и это ответственная вещь для обеих сторон", – отметила фон дер Ляйен.

При этом она заверила, что за соглашение "стоило сражаться", и что сделка отвечает интересам ЕС, в том числе в сфере обеспечения честной конкуренции и предсказуемости в области рыболовства.

Ранее 24 декабря агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что Великобритания и Евросоюз успешно завершили согласование текста соглашения по поводу будущих отношений сторон после Brexit.

В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021 года завершит процесс выхода из ЕС, который начался в конце января 2020 года. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.