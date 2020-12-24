Фонд гарантирования ликвидировал банк "Народный капитал"

В Единый государственный реестр 21 декабря внесена запись о прекращения ПАО "Банк Народный Капитал" как юридического лица, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены за недостаточностью его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора АО "Банк Народный Капитал" прекращены", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, правление Национального банка Украины 19 января 2017 года приняло решение об отнесении ПАО "Банк Народный капитал" к категории неплатежеспособных из-за непрозрачной структуры собственности.

При этом акционеры банка "Народный капитал" на собрании 16 января приняли решение о его ликвидации из-за непризнания Национальным банком структуры собственности банка прозрачной. Однако НБУ не одобрил решение акционеров банка.

По данным на сайте НБУ, на начало декабря 2016 года крупнейшим акционером банка "Народный капитал" опосредованно был гражданин РФ Валерий Макаренко, которому вместе с женой принадлежало 14,24% акций.

По данным Центробанка РФ Валерий Макаренко также является собственником российского "Мурманского социального коммерческого банка".

Остальные акции банка распределены между 31 физлицом, каждое из которых контролирует менее 10% акций.

В апреле 2016 года Национальный банк запретил 7 физическим лицам купить 36,55% банка "Народный капитал".