Новый глава Минэнерго прокомментировал влияние Ахметова и Коломойского на энергетику

Лучшим способом избавиться от влияния олигархов на принятие решений в сфере энергетики должна стать интеграция украинских рынков в европейские.

Об этом и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил в эфире "Радио НВ", передает Интерфакс-Украина.

"Тогда мы становимся частью большого и ликвидного рынка, где правила определяют европейские институции, на которые не влияют наши олигархи. Это чуть ли не единственный сильнодействующий рецепт, как избавиться от высокоуровневой коррупции и влияния олигархов", – сказал глава министерства.

Комментируя доминирующее положение ряда компаний Рината Ахметова на рынке электроэнергии Витренко отметил, что антимонопольное законодательство Украины не соответствует современным европейским тенденциям и это влияет на принятие решений антимонопольным ведомством.

"Мы сталкивались с конкретной проблемой, когда украинское законодательство о защите конкуренции отставало от современных европейских тенденций. К примеру, как они (Антимонопольный комитет, – ред.) определяли рынок и определяли доминирующее положение – не соответствует европейским стандартам. Возможно, в этом проблема. Я буду работать со своими коллегами из АМКУ, чтобы монополии были признаны монополиями", – глава Минэнерго.

Витренко также убежден, что олигархи не должны иметь влияния на работу государственных компаний, в частности Игорь Коломойский на ПАО "Центрэнерго", в котором государству принадлежит 78,3% акций.

"Это не нормально, когда какой-либо олигарх имеет влияние на государственные компании", – подчеркнул и.о. министра.

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 21 декабря назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики, возложив на него исполнение обязанностей главы министерства.

Напомним, на минувшей неделе Верховная Рада отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. "За" проголосовали только 186 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что Верховная Рада может вернуться к этому вопросу в январе.