ФГИ продал семнадцатый спиртзавод за 55 миллионов

Приватизирован 17 объект ГП "Укрспирт" - отдельное имущество Великолюбинского места осуществления деятельности и хранения спирта продали на аукционе за 55,01 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда государственного имущества Украины.

"От приватизации отдельного имущества Великолюбинского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" в бюджет должны поступить более 55 млн грн", - сказано в сообщении.

При том, что на участие в аукционе была подана только одна заявка, стоимость возросла в 1,83 раза, со стартовых 29,97 млн грн до 55,01 млн грн.

Такой рост цены обусловлен действием алгоритмов онлайн-аукционов, которые мотивируют участников делать высокие начальные ценовые предложения, от которых зависит дальнейшое конкурентное преимущество в ходе торгов, отмечают в АМКУ.