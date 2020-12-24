БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
439 0

ФГИ продал семнадцатый спиртзавод за 55 миллионов

ФГИ продал семнадцатый спиртзавод за 55 миллионов

Приватизирован 17 объект ГП "Укрспирт" - отдельное имущество Великолюбинского места осуществления деятельности и хранения спирта продали на аукционе за 55,01 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда государственного имущества Украины.

"От приватизации отдельного имущества Великолюбинского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" в бюджет должны поступить более 55 млн грн", - сказано в сообщении.

При том, что на участие в аукционе была подана только одна заявка, стоимость возросла в 1,83 раза, со стартовых 29,97 млн грн до 55,01 млн грн.

Такой рост цены обусловлен действием алгоритмов онлайн-аукционов, которые мотивируют участников делать высокие начальные ценовые предложения, от которых зависит дальнейшое конкурентное преимущество в ходе торгов, отмечают в АМКУ.

Автор: 

Джерело:  ФГИ
завод (740) приватизація (1348) Укрспирт (228) ФДМУ (1366)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 