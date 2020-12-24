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АМКУ оштрафовал облгазы Фирташа на 380 миллионов

АМКУ оштрафовал облгазы Фирташа на 380 миллионов

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал 18 облгазов на общую сумму 380,2 млн грн на за нарушение антимонопольного законодательства в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением.

Как сообщает пресс-служба Комитета, оштрафованные компании должны уплатить штрафы в двухмесячный срок со дня получения решения или обжаловать его в суде в тот же срок.

Фигурантами дела стали компании, входящие в группу РГК: "Винницагаз","Волыньгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Киевоблгаз", "Днепрогаз", "Днепропетровскгаз", "Криворожгаз", "Николаевгаз", "Ривнегаз", "Сумыгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз", "Хмельницкгаз", "Черновцыгаз" и АО "Черниговгаз .

Как установил АМКУ, облгазы, которые входят в состав Группы РГК в период с ноября 2016 года по июль 2018 года выдвигали для участия субъектов хозяйствования в публичных закупках бытовых счетчиков газа необоснованные дополнительные требования об обязательном наличии протокола испытания с положительными выводами по РМ 081/39.434-2014.

СМ 081/39.434-2014 – это программа исследований счетчиков в реальных условиях эксплуатации, которая была разработана по заказу АО "Днепрогаз" представителями ГП "Укрметртестстандарт".

Однако, по информации ГП "Укрметртестстандарт" программа РМ 081/39.434-2014 не является обязательным документом согласно законодательству Украины и разработана исключительно для добровольного применения.

При рассмотрении дела было установлено, что АО "Харьковгоргаз" согласно Программе испытаний СМ 081/39.434-2014 в период с декабря 2014 года по декабрь 2015 года на собственном полигоне провело испытания счетчиков САМГАЗ и GALLUS. По результатам этих испытаний АО "Харьковгоргаз" был составлен соответствующий протокол.

В дальнейшем при проведении процедур закупок бытовых счетчиков газа на электронной площадке "ProZorro" Группа РГК предоставляла преимущества именно счетчикам производства САМГАЗ и GALLUS, которые прошли испытания по указанной программе.

"Поэтому выдвижение дополнительных условий при тендерных закупках о наличии у субъектов хозяйствования протокола по РМ 081/39.434-2014 с положительным заключением, привело к ущемлению интересов субъектов хозяйствования, счетчики которых не прошли испытания по указанной программе и искусственно создало неконкурентные преимущества счетчикам производства САМГАЗ и GALLUS по сравнению со счетчиками других производителей", – решил АМКУ.

При этом Комитет признал, что фигуранты дела занимали монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги по распределению природного газа в пределах территорий их лицензионной деятельности, а их действия являются нарушением закона "О защите экономической конкуренции".

В итоге на компании наложены следующие штрафы:

  • "Винницагаз" – 24,82 млн грн;
  • "Волыньгаз" – 12,88 млн грн;
  • "Житомиргаз" – 14,13 млн грн;
  • "Закарпатгаз" – 11,07 млн грн;
  • "Запорожгаз" – 17,47 млн грн;
  • "Киевоблгаз" – 41,45 млн грн;
  • "Днепрогаз" – 15,63 млн грн;
  • "Днепропетровскгаз" – 39,48 млн грн;
  • "Криворожгаз" – 12,45 млн грн;
  • "Николаевгаз" – 12,55 млн грн;
  • "Ривнегаз" – 68,08 млн грн;
  • "Сумыгаз" – 15,11 млн грн;
  • "Ивано-Франковскгаз" – 18,91 млн грн;
  • "Харьковгаз" – 19,64 млн грн;
  • "Харьковгоргаз" – 17,81 млн грн;
  • "Хмельницкгаз" – 16,06 млн грн;
  • "Черновцыгаз" – 9,5 млн грн;
  • "Черниговгаз" – штраф в размере 14,18 млн грн.

В АМКУ отметили, что решение по АО "Львовгаз", которое также было фигурантом дела, будет принято отдельно.

Как сообщалось, 10 декабря 2019 года АМКУ оштрафовал 16 компаний из группы РГК на общую сумму 278 млн грн за злоупотребление монопольным положением и обязал их провести перерасчет начислений в платежках. Облгазы не выполнили решение Комитета и решили защищаться в судах.

Автор: 

облгази (239) Антимонопольний комітет (1452) закупівлі (2617) Регіональна газова компанія (143) штраф (1115)


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Топ коментарі
+11
Облгазы и их сотрудники - ********* ( в плохом смысле...)
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24.12.2020 20:07
+7
Я звертаю увагу АМКУ на главу 10 розділу Х Кодексу газорозподільчих систем, що затверджений постановою Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 за № 2494. Вказана глава встановлює порядок проведення експертизи суб'єктами господарювання, а саме, операторам газорозподільних систем. вимога про здійсненя експертизи лічильників газу, суб'єктом господарювання, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті, не відповідає передбаченим у Цивільному https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Кодекс і, засадам справедливості, добросовісності, розумності як складовим елементам загального конституційного принципу верховенства права. Наявність у надавача послуг можливості здійснення експертизи лічильника газу встановлених у споживача, надає стороні договору, право стягувати із споживача надмірні грошові суми як плату за газ, спотворює її дійсне правове призначення, оскільки результати здійсненої стороною договору експертизи, перетворюються на несправедливо непомірний тягар для споживача та джерело отримання постачальником невиправданих додаткових прибутків. Це афера сторіччя. Подивіться судові рішення, в кожній справі нараховують до 100 000. Це безпредел! Як може сторона договору, зацікавлена в прибутках, безальтернативно, проводити експертизу. Люди! Ви,що з камінного віку. Не розумієте, що експертом може бути фахівець. який попереджений про кримінальну відповідальність.
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24.12.2020 19:02
+5
Фірташ і його команда видавлять ці 380 мільйонів із споживачів, тобто компенсують свої втрати за рахунок самих бідних. Це влада наказала не Фірташа, а нас. Єдине правильне ріщення, це позбавити Фірташа облгазів та перевести їх у державну власність Народ таке рішення підтримає.
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25.12.2020 22:04
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да да..и мне вот давече звонят и говорят - проверяем счетчики давай 300гр. Разкрывай карман шырше!
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24.12.2020 18:48 Відповісти
Я звертаю увагу АМКУ на главу 10 розділу Х Кодексу газорозподільчих систем, що затверджений постановою Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 за № 2494. Вказана глава встановлює порядок проведення експертизи суб'єктами господарювання, а саме, операторам газорозподільних систем. вимога про здійсненя експертизи лічильників газу, суб'єктом господарювання, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті, не відповідає передбаченим у Цивільному https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Кодекс і, засадам справедливості, добросовісності, розумності як складовим елементам загального конституційного принципу верховенства права. Наявність у надавача послуг можливості здійснення експертизи лічильника газу встановлених у споживача, надає стороні договору, право стягувати із споживача надмірні грошові суми як плату за газ, спотворює її дійсне правове призначення, оскільки результати здійсненої стороною договору експертизи, перетворюються на несправедливо непомірний тягар для споживача та джерело отримання постачальником невиправданих додаткових прибутків. Це афера сторіччя. Подивіться судові рішення, в кожній справі нараховують до 100 000. Це безпредел! Як може сторона договору, зацікавлена в прибутках, безальтернативно, проводити експертизу. Люди! Ви,що з камінного віку. Не розумієте, що експертом може бути фахівець. який попереджений про кримінальну відповідальність.
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24.12.2020 19:02 Відповісти
Одни поверяли. Теперь многоэтажка восстановлению не подлежит.
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25.12.2020 21:14 Відповісти
про обов'язкову кримінальну відповідальність це в суді, не плутай поняття.
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27.12.2020 10:32 Відповісти
Облгазы и их сотрудники - ********* ( в плохом смысле...)
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24.12.2020 20:07 Відповісти
Облгазы и их сотрудники - ********* ( в плохом смысле...) и в хорошем тоже.
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25.12.2020 00:53 Відповісти
Можно поспорить что суд как обычно отменит этот штраф.
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25.12.2020 09:30 Відповісти
Шакалы из Николаевгаза до сих пор требуют оплаты за коэфициент приведения..., хотя кабмин им запретил это делать. Так что правильно этих говноедов оштрафовали.
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25.12.2020 12:09 Відповісти
Днепропетровск транс газ тоже.Их то оштрафовали , но в компенсацию подняли транспортировку газа.ЦУКИ!!!
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26.12.2020 15:50 Відповісти
Этот антимонопольный комитет оштрафовал на 100тыс гривен Каломойшу за рейдерский захват авиакомпании. Даже среди олигархов есть блатные и обиженые, я смотрю
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25.12.2020 16:19 Відповісти
а ОдесГаз почему не в списке ?
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25.12.2020 17:52 Відповісти
ОдесГаз принадлежит другому Фирташу.
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26.12.2020 11:10 Відповісти
А эти штрафы будут оплачивать потребители газа - то есть мы с вами.
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25.12.2020 19:05 Відповісти
100%
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27.12.2020 22:06 Відповісти
Фірташ і його команда видавлять ці 380 мільйонів із споживачів, тобто компенсують свої втрати за рахунок самих бідних. Це влада наказала не Фірташа, а нас. Єдине правильне ріщення, це позбавити Фірташа облгазів та перевести їх у державну власність Народ таке рішення підтримає.
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25.12.2020 22:04 Відповісти
"АМКУ оштрафовал облгазы Фирташа на 380 миллионов" - Фирташ несколько раз компенсирует этот штраф повышением тарифов.
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26.12.2020 11:05 Відповісти
Он обжалует это в продажном суде и не заплатит(
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27.12.2020 10:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wJaDRT6TFrA&feature=share&fbclid=IwAR2X70hIzjg-zHTQAzAAPejUWVy9TmRzhrAz8urI0n0HIjj9SB-SPg_LGts Запуск ринку газу: що це означає для простих українців?

Як спригнути від Фірташа !
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27.12.2020 15:04 Відповісти
https://gasoteka.ua-energy.org/ Порівнюй актуальні ціни на газ, змінюй постачальника онлайн та плати за газ до 40% менше. Доставку газу виконає облгаз.

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27.12.2020 15:08 Відповісти

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