АМКУ оштрафовал облгазы Фирташа на 380 миллионов

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал 18 облгазов на общую сумму 380,2 млн грн на за нарушение антимонопольного законодательства в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением.

Как сообщает пресс-служба Комитета, оштрафованные компании должны уплатить штрафы в двухмесячный срок со дня получения решения или обжаловать его в суде в тот же срок.

Фигурантами дела стали компании, входящие в группу РГК: "Винницагаз","Волыньгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Киевоблгаз", "Днепрогаз", "Днепропетровскгаз", "Криворожгаз", "Николаевгаз", "Ривнегаз", "Сумыгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз", "Хмельницкгаз", "Черновцыгаз" и АО "Черниговгаз .

Как установил АМКУ, облгазы, которые входят в состав Группы РГК в период с ноября 2016 года по июль 2018 года выдвигали для участия субъектов хозяйствования в публичных закупках бытовых счетчиков газа необоснованные дополнительные требования об обязательном наличии протокола испытания с положительными выводами по РМ 081/39.434-2014.

СМ 081/39.434-2014 – это программа исследований счетчиков в реальных условиях эксплуатации, которая была разработана по заказу АО "Днепрогаз" представителями ГП "Укрметртестстандарт".

Однако, по информации ГП "Укрметртестстандарт" программа РМ 081/39.434-2014 не является обязательным документом согласно законодательству Украины и разработана исключительно для добровольного применения.

При рассмотрении дела было установлено, что АО "Харьковгоргаз" согласно Программе испытаний СМ 081/39.434-2014 в период с декабря 2014 года по декабрь 2015 года на собственном полигоне провело испытания счетчиков САМГАЗ и GALLUS. По результатам этих испытаний АО "Харьковгоргаз" был составлен соответствующий протокол.

В дальнейшем при проведении процедур закупок бытовых счетчиков газа на электронной площадке "ProZorro" Группа РГК предоставляла преимущества именно счетчикам производства САМГАЗ и GALLUS, которые прошли испытания по указанной программе.

"Поэтому выдвижение дополнительных условий при тендерных закупках о наличии у субъектов хозяйствования протокола по РМ 081/39.434-2014 с положительным заключением, привело к ущемлению интересов субъектов хозяйствования, счетчики которых не прошли испытания по указанной программе и искусственно создало неконкурентные преимущества счетчикам производства САМГАЗ и GALLUS по сравнению со счетчиками других производителей", – решил АМКУ.

При этом Комитет признал, что фигуранты дела занимали монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги по распределению природного газа в пределах территорий их лицензионной деятельности, а их действия являются нарушением закона "О защите экономической конкуренции".

В итоге на компании наложены следующие штрафы:

"Винницагаз" – 24,82 млн грн;

"Волыньгаз" – 12,88 млн грн;

"Житомиргаз" – 14,13 млн грн;

"Закарпатгаз" – 11,07 млн грн;

"Запорожгаз" – 17,47 млн грн;

"Киевоблгаз" – 41,45 млн грн;

"Днепрогаз" – 15,63 млн грн;

"Днепропетровскгаз" – 39,48 млн грн;

"Криворожгаз" – 12,45 млн грн;

"Николаевгаз" – 12,55 млн грн;

"Ривнегаз" – 68,08 млн грн;

"Сумыгаз" – 15,11 млн грн;

"Ивано-Франковскгаз" – 18,91 млн грн;

"Харьковгаз" – 19,64 млн грн;

"Харьковгоргаз" – 17,81 млн грн;

"Хмельницкгаз" – 16,06 млн грн;

"Черновцыгаз" – 9,5 млн грн;

"Черниговгаз" – штраф в размере 14,18 млн грн.

В АМКУ отметили, что решение по АО "Львовгаз", которое также было фигурантом дела, будет принято отдельно.

Как сообщалось, 10 декабря 2019 года АМКУ оштрафовал 16 компаний из группы РГК на общую сумму 278 млн грн за злоупотребление монопольным положением и обязал их провести перерасчет начислений в платежках. Облгазы не выполнили решение Комитета и решили защищаться в судах.