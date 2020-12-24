Малоизвестная фирма купила завод "Укрспирта" в Тернопольской области за 82 миллиона

ООО "Регион Комплект", зарегистрированное в июне этого года с уставным капиталом 50 млн грн, приобрело на онлайн-аукционе Кобыловолоцкий ГП "Укрспирт" в Тернопольской области за 81,75 млн грн.

Согласно данным в системе "ProZorrо.Продажи", заявку на участие подали пять компаний, которые в ходе торгов увеличили цену более чем в три раза со стартовых 25,9 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Объект расположен на 36,95 га в c.Кобиловолоки. Суточная мощность производства – 2,7 тыс. дал этилового спирта. Год основания – 1905, модернизации – 2016. Производство на объекте временно приостановлено.

Согласно госреестру, собственниками ООО "Регион Комплект" выступают Евгений Вольвич из Одессы – 50%, Ярина Таравская из Львова – 30%, Александр Голуб – 15%, а еще 5% принадлежит директору Андрею Дякову.

Основным конкурентом победителя торгов стало ООО "СКН Современная Коммерческая недвижимость", которое на минувшей неделе приобрело Воютицкий спирзавод на Львовщине за 48 млн грн, а на этой – расположенные в Кременчуге объекты Вишняковского спиртзавода за 23,1 млн грн.

По данным Фонд госимущества (ФГИ) в релизе, это 16 успешный онлайн-аукцион по приватизации объектов ГП "Укрспирт", будущие владельцы которых, после подписания договоров купли-продажи и проведения расчета, получат возможность стать участниками нового рынка спирта.

Как сообщалось, приватизация имущества госпредприятия "Укрспирт" началась в сентябре. Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".

Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон, согласно которому с 1 июля 2020 года отменена государственная монополия на производство спирта, в частности, как лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей. Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также проводить полную либерализацию экспорта спирта из Украины.