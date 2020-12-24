Власти Китая начали антимонопольное расследование против интернет-гиганта Alibaba

Государственное управление по регулированию рынка Китая начало расследование в отношении корпорации Alibaba Group.

Как сообщает китайское государственное информагентство "Синьхуа", Alibaba подозревается в заключении эксклюзивных соглашений о сделках и совершении других видов монополистической деятельности.

Кроме того, Народный банк Китая и еще три органа государственного финансового контроля в течение ближайших нескольких дней проведут переговоры с представителями Ant Group.

Согласно сообщению, китайские регуляторы потребуют от Ant Group следовать рыночным и правовым принципам, выполнять требования в отношении финансового контроля, добросовестной конкуренции и защиты законных прав и интересов потребителей, а также регулировать функционирование и развитие своего финансового бизнеса.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них – Taobao.

Ant является крупнейшей в Китае компанией сферы финансовых технологий и оператором популярного платежного сервиса Alipay. Alibaba в настоящее время принадлежит 33% акций Ant.

Как сообщалось, ранее Министерство юстиции США подало иск против принадлежащей Alphabet Inc. компании Google, обвинив ее в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов.

В начале декабря Федеральная торговая комиссия (FTC) США и группа генеральных прокуроров из 48 штатов подали два антимонопольных иска против Facebook Inc. Обвинения касаются приобретения компанией приложений WhatsApp и Instagram .