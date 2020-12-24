Крупнейшие туроператоры отказались от собственных курсов валют по требованию АМКУ

Крупнейшие туристические компании прекратили указывать стоимость своих туров в долларах с последующим пересчетом в гривни по "собственному" курсу после получения соответствующих рекомендаций Антимонопольного комитета (АМКУ).

Об этом глава Северного межобластного управления АМКУ Алексей Хмельницкий сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Все 10 крупнейших туроператоров Украины перевели свои цены на отдых в гривни и, соответственно, изменили данные о турах на своих сайтах. Теперь не будет никакого "собственного курса валют", который не соответствует ни одному официальному курсу. Все по честному", – подчеркнул Хмельницкий.

Он отметил, что таким образом туроператоры выполнили рекомендации АМКУ, предостваленные по итогам расследования.

"Замечательно то, что мы не дошли до штрафов и судов, согласовав лучшие условия для конкуренции в диалоге", – добавил представитель Комитета.

Как сообщалось, в начале декабря Антимонопольный комитет предоставил ряду туристических компаний обязательные к рассмотрению рекомендации прекратить указывать стоимость своих туров в долларах с последующим пересчетом в гривни по "собственному" курсу, который не соответствует официальному.

Фигурантами соответствующего расследования стали ООО "Пегас Туристик", "Тез Тур", "Джоин Ап!", "Тревел Профешнл Групп", "Туристическая компания "Анекс Тур", "ТТВК", "Компас Украины", "Альф туристический оператор", ООО "Коралл Тревел" и "Музенидис тревел Украина".