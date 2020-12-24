Украина снизила производство и потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии в Украине в январе-ноябре 2020 года с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 3,6% (на 4,92 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 131,3 млрд кВт-ч.

Согласно данным Министерства энергетики, без учета технологических потерь потребление электроэнергии за 11 месяцев сократилось на 3,2% (на 3,46 млрд кВт-ч) – до 105,86 млрд кВт-ч, передает Интерфакс-Украина.

В частности, промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 4,6% – до 44,77 млрд кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 24,77 млрд кВт-ч (-6,4% к январю-ноябрю 2019 года), топливная – 2,93 млрд кВт-ч (-5,6%), машиностроительная – 2,79 млрд кВт-ч (-16,5%), химическая и нефтехимическая – 3,79 млрд кВт-ч (+11,7%), пищевая и перерабатывающая – 3,95 млрд кВт-ч (-3,7%), строительных материалов – 2,12 млрд кВт-ч (+1,9%), другие – 4,42 млрд кВт-ч (+4,1%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 3,41 млрд кВт-ч (+0,2%), транспортные – 5,1 млрд кВт-ч (-14,5%), строительные предприятия – 831,2 млн кВт-ч (-4%).

Население страны потребило 32,58 млрд кВт-ч (+2,4%), коммунально-бытовые потребители – 12,72 млрд кВт-ч (-6,7%), другие непромышленные потребители – 6,45 млрд кВт-ч (-3,9%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам 11 месяцев снизилась с 42,9% до 42,3%, а доля населения увеличилась с 29,1% до 30,8%.

При этом в ноябре 2020 года потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 2,1% (на 271,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 13,35 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – снизилось на 0,4% (на 45,9 млн кВт-ч), до 10,19 млрд кВт-ч.

В то же время производство электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины в январе-ноябре 2020 года сократилось на 4,5% (на 6,22 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 133,52 млрд Вт-ч.

Атомные электростанции (АЭС) за 11 месяцев текущего года снизили выработку электроэнергии на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 69,24 млрд кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 24,53 млрд кВт-ч (-30,3% к январю-ноябрю 2019 года), Южно-Украинской – 17,49 млрд кВт-ч (+11,8%), Ривненской – 16,92 млрд кВт-ч (-0,5%), Хмельницкой – 10,3 млрд кВт-ч (+51,2%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 11,1% – до 45,44 млрдкВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство на 17,9% – до 34,27 млрд кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ увеличили – на 19,2%, до 11,17 млрд кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) сократили производство на 3,9% – до 6,94 млрд кВт-ч, а блок-станции увеличили на 5,4% – до 1,71 млрд кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло вдвое – до 10,19 млрд кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 51,9% (в январе-ноябре 2019 года – 53,4%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 34% (36,6%), ГЭС и ГАЭС – 5,2% (5,2%), блок-станций – 1,3% (1,2%), альтернативных источников – 7,6% (3,7%).

В ноябре 2020 года производство электроэнергии в ОЭС Украины возросло на 4,8% (на 624,9 млн кВт-ч) по сравнению с ноябрем 2019 года – до 13,66 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии по итогам 11 месяцев 2020 года снизился на 8% (на 1 млн 454,7 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 16,65 млн Гкал.