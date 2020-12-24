Нацбанк выдал двум банкам кредиты рефинансирования на 5,2 миллиарда
Национальный банк Украины (НБУ) по итогам тендера 24 декабря удовлетворил заявки двух банков на получение рефинансирования сроком до 84 дней на общую сумму 5,16 млрд грн под 6% годовых.
Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков.
Как сообщалось, Национальный банк по итогам тендера 18 декабря удовлетворил заявки 5 банков на получение рефинансирования сроком до 84 дней на общую сумму 9,27 млрд грн под 6% годовых.
Таким образом, начиная с 30 апреля 2020 года Нацбанк провел 32 аукциона по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 51,04 млрд грн.
Неделей ранее, 11 декабря, Национальный банк удовлетворил заявки 11 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 11,01 млрд грн под 6% годовых. Таким образом с мая НБУ выдал долгосрочные кредиты рефинансирования на общую сумму 48,53 млрд грн.
Напомним, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.
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