Киевсовет поддержал Программу экономического и социального развития Киева до 2023 года

Депутаты Киевского городского совета 24 декабря 69 голосами поддержали решение о принятии Программы экономического и социального развития украинской столицы на 2021-2023 годы.

Об этом говорится в сообщении Киевсовета.

На 2021 год на капитальное строительство, ремонты и реконструкцию объектов городской инфраструктуры предусмотрено более 9 млрд грн, из них 4,86 млрд – капитальные вложения и 4,13 млрд – капитальный ремонт.

Наибольшая сумма расходов традиционно направлена на транспортную отрасль – 4,6 млрд грн. Они будут направлены на капитальный ремонт дорожной сети, строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры.

На жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрено почти 2,4 млрд грн, которые пойдут на модернизацию жилищного и лифтового хозяйства, реконструкцию канализационных коллекторов и инженерных сетей, строительство и капитальный ремонт парков и скверов.

"Учтены отдельной статьей приобретение жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Дополнительные средства направлены и на строительство жилых домов для участников антитеррористической операции и внутренне перемещенных лиц, а также на строительство общежития на улице Полевой, для медицинских работников", – рассказала директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.

На образовательную отрасль предусмотрен 1 млрд грн, который пойдет на реконструкцию и капремонт учебных заведений, в том числе на строительство детского сада на ул. Бахмачской, 35.

На здравоохранение предусмотрено 285,5 млн грн, которые пойдут на строительство и реконструкцию медицинских учреждений Киева, в том числе на проектирование многопрофильной больницы на жилмассиве Троещина и на капремонт Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи под создание центра сердечно-сосудистой патологии, на ул. Братиславской 3.

Капитальные расходы на социальную защиту и социальное обеспечение на 2021 году предусмотрены в размере 227,2 млн грн. Капитальные расходы на культуру и искусство – 292,2 млн грн, на которые будет проведен капремонт коммунальных кинотеатров, реконструкция киевского зоопарка и реконструкция учреждений культуры.

На физическую культуру и спорт предусмотрено почти 70 млн грн, на охрану окружающей среды – 30,2 млн грн.