Евросоюз ограничил импорт мяса птицы из Украины

В Украине зафиксированы вспышки птичьего гриппа в Киевской и Николаевской областях, из-за этого Евросоюз, Сингапур, Марокко, Тунис и Япония уже ограничили импорт украинской курятины.

Об этом глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая сообщила на своей странице в Facebook.

В частности, вспышка куриного гриппа обнаружена 23 декабря в Иванковском районе Киевской области, в начале декабря очаг заболевания выявлен в Херсонской области. В этой связи Госпродпотребслужбой введены карантинные ограничения.

"Эта ситуация серьезно отражается на экспорте, увеличение которого стоило столько ежедневных усилий многих людей.Сейчас Саудовская Аравия, Молдова, Израиль экспортируют продукцию птицеводческой отрасли с ограничениями, которые касаются десятикилометровой зоны вокруг вспышки. ОАЭ – экспортирует нашу продукцию с ограничениями, которые касаются радиуса 25 км от вспышки", – отметила глава Госпродпотребслужбы.

Магалецкая уточнила, что Гонког, Беларусь и Казахстан уже ограничили импорт украинской курятины из Николаевской области.

"Однако, ЕС, Сингапур, Марокко, Тунис, Япония ограничили экспорт с территории всей страны. Сейчас мы проводим активные переговоры партнерами из ЕС, Сингапура, Японии и других стран о признании зонирования", – подчеркнула глава ведомства.

Читайте также: Украина увеличила экспорт курятины в ЕС на 19%

Как сообщалось, в январе Гендирекция по вопросам здоровья и пищевой безопасности ЕС уведомила Госпродпотребслужбу Украины о временном приостановлении ввоза на территорию стран ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области.

14 февраля ЕС ограничил запрет Винницкой областью, поддержав решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине.