Евросоюз ограничил импорт мяса птицы из Украины
В Украине зафиксированы вспышки птичьего гриппа в Киевской и Николаевской областях, из-за этого Евросоюз, Сингапур, Марокко, Тунис и Япония уже ограничили импорт украинской курятины.
Об этом глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая сообщила на своей странице в Facebook.
В частности, вспышка куриного гриппа обнаружена 23 декабря в Иванковском районе Киевской области, в начале декабря очаг заболевания выявлен в Херсонской области. В этой связи Госпродпотребслужбой введены карантинные ограничения.
"Эта ситуация серьезно отражается на экспорте, увеличение которого стоило столько ежедневных усилий многих людей.Сейчас Саудовская Аравия, Молдова, Израиль экспортируют продукцию птицеводческой отрасли с ограничениями, которые касаются десятикилометровой зоны вокруг вспышки. ОАЭ – экспортирует нашу продукцию с ограничениями, которые касаются радиуса 25 км от вспышки", – отметила глава Госпродпотребслужбы.
Магалецкая уточнила, что Гонког, Беларусь и Казахстан уже ограничили импорт украинской курятины из Николаевской области.
"Однако, ЕС, Сингапур, Марокко, Тунис, Япония ограничили экспорт с территории всей страны. Сейчас мы проводим активные переговоры партнерами из ЕС, Сингапура, Японии и других стран о признании зонирования", – подчеркнула глава ведомства.
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Как сообщалось, в январе Гендирекция по вопросам здоровья и пищевой безопасности ЕС уведомила Госпродпотребслужбу Украины о временном приостановлении ввоза на территорию стран ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области.
14 февраля ЕС ограничил запрет Винницкой областью, поддержав решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине.
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Доллар падал - цены держались, доллар растёт, цены тоже растут.
Гонког, Беларусь и Казахстан уже ограничили импорт украинской курятины из Николаевской области"."Однако, ЕС, Сингапур, Марокко, Тунис, Япония ограничили экспорт с территории всей страны"
Относительно 10-км зоны, полагаю речь идет о мерах безопасности, относительно других стран, это протекционистская политика в пользу своих производителей, наверное такие вещи запоминаются, и Украина в аналогичных ситуациях будет ограничивать импорт на зеркальных условиях.
Обычные торговые войнушки, лишь бы не "горячие", которые так любит устраивать шизофренический империалистический соседец (граничащий с нами на востоке) во имя поглощения пространства планеты (послал же Бог такую чуму в соседи, и за что, самое человеконенавистническое и преступное дерьмо на планете, которое убивая других, уверяет, что оно белое и пушистое).
спасибо
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Вы нас главное этим мясом не накормите.