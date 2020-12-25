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Евросоюз ограничил импорт мяса птицы из Украины

Евросоюз ограничил импорт мяса птицы из Украины

В Украине зафиксированы вспышки птичьего гриппа в Киевской и Николаевской областях, из-за этого Евросоюз, Сингапур, Марокко, Тунис и Япония уже ограничили импорт украинской курятины.

Об этом глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая сообщила на своей странице в Facebook.

В частности, вспышка куриного гриппа обнаружена 23 декабря в Иванковском районе Киевской области, в начале декабря очаг заболевания выявлен в Херсонской области. В этой связи Госпродпотребслужбой введены карантинные ограничения.

"Эта ситуация серьезно отражается на экспорте, увеличение которого стоило столько ежедневных усилий многих людей.Сейчас Саудовская Аравия, Молдова, Израиль экспортируют продукцию птицеводческой отрасли с ограничениями, которые касаются десятикилометровой зоны вокруг вспышки. ОАЭ – экспортирует нашу продукцию с ограничениями, которые касаются радиуса 25 км от вспышки", – отметила глава Госпродпотребслужбы.

Магалецкая уточнила, что Гонког, Беларусь и Казахстан уже ограничили импорт украинской курятины из Николаевской области.

"Однако, ЕС, Сингапур, Марокко, Тунис, Япония ограничили экспорт с территории всей страны. Сейчас мы проводим активные переговоры партнерами из ЕС, Сингапура, Японии и других стран о признании зонирования", – подчеркнула глава ведомства.

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Как сообщалось, в январе Гендирекция по вопросам здоровья и пищевой безопасности ЕС уведомила Госпродпотребслужбу Украины о временном приостановлении ввоза на территорию стран ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области.

14 февраля ЕС ограничил запрет Винницкой областью, поддержав решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине.

Автор: 

Джерело:  Facebook
пташиний грип (20) експорт (3834) курятина (174) Євросоюз (5117) Держпродспоживслужба1 (337)


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Топ коментарі
+8
Не успевают проверять, слишком быстро разгребают
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25.12.2020 14:51
+6
яйца уже "подешевели" с 25 до 30 гривень
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25.12.2020 21:09
+4
Хорошая новость. Мясо зато в Украине подешевеет. Запретили бы еще вывоз леса и зерна из Украины вообще было бы класно.
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25.12.2020 13:52
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Курицы в АТБ- кто то их на хим состав проверяе??? Вообще есть хоть какой то контроль продуктов?? Или все решает бабло???Молоко ,творог ,сыры-, Своя Линия итд - это вообще кто то проверяет?
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25.12.2020 13:48 Відповісти
Не успевают проверять, слишком быстро разгребают
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25.12.2020 14:51 Відповісти
А какой дурак кур в АТБ берет?? Они же там на 60% дороже, чем в фирменных мясных магазинах.
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25.12.2020 15:50 Відповісти
в АТБ там отходи химической промишлености продают
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25.12.2020 18:40 Відповісти
Зачем вообще ходить в АТБ?
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25.12.2020 18:52 Відповісти
Хорошая новость. Мясо зато в Украине подешевеет. Запретили бы еще вывоз леса и зерна из Украины вообще было бы класно.
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25.12.2020 13:52 Відповісти
У нас законы экономики работают наоборот.
Доллар падал - цены держались, доллар растёт, цены тоже растут.
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25.12.2020 18:53 Відповісти
Эффект храповика
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26.12.2020 15:25 Відповісти
Сомневаюсь я, однако. Да ещё и перед праздниками! Косюки своё не упустят.
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27.12.2020 13:27 Відповісти
Ща курица подешевеет айда по магазинам шастать во спасибо коронавирусу,надо ещо яйца запретить вывозить ато воще верх пошли не угонишся за ценновой политикой.
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25.12.2020 17:58 Відповісти
яйца уже "подешевели" с 25 до 30 гривень
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25.12.2020 21:09 Відповісти
Стали дорожче власних.
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27.12.2020 13:31 Відповісти
https://varta1.com.ua/zhinka-prydbala-u-silpo-kuryatynu-yaka-svitytsya-u-temryavi-foto/ Жінка придбала у "Сільпо" курятину, яка світиться у темряві (фото)

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25.12.2020 22:01 Відповісти
Это ФранкенЧикен, не иначе
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26.12.2020 12:43 Відповісти
Може вона ліхтарик купила?
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27.12.2020 13:29 Відповісти
ну меньше будет импортной курятины, все таки четверть на рынке импортная если не больше. т.к Украинская экспортируется и заменяется дешевой импортной.
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26.12.2020 11:45 Відповісти
А нафіга їм зелені, тупі курчата?
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27.12.2020 17:04 Відповісти
"Сейчас Саудовская Аравия, Молдова, Израиль экспортируют продукцию птицеводческой отрасли с ограничениями, которые касаются десятикилометровой зоны вокруг вспышки. ОАЭ - экспортирует нашу продукцию с ограничениями, которые касаются радиуса 25 км от вспышки,
Гонког, Беларусь и Казахстан уже ограничили импорт украинской курятины из Николаевской области"."Однако, ЕС, Сингапур, Марокко, Тунис, Япония ограничили экспорт с территории всей страны"
Относительно 10-км зоны, полагаю речь идет о мерах безопасности, относительно других стран, это протекционистская политика в пользу своих производителей, наверное такие вещи запоминаются, и Украина в аналогичных ситуациях будет ограничивать импорт на зеркальных условиях.
Обычные торговые войнушки, лишь бы не "горячие", которые так любит устраивать шизофренический империалистический соседец (граничащий с нами на востоке) во имя поглощения пространства планеты (послал же Бог такую чуму в соседи, и за что, самое человеконенавистническое и преступное дерьмо на планете, которое убивая других, уверяет, что оно белое и пушистое).
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27.12.2020 20:55 Відповісти
кугочка подешевеет?
спасибо
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27.12.2020 23:46 Відповісти
"Однако, ЕС, Сингапур, Марокко, Тунис, Япония ограничили экспорт с территории всей страны. Сейчас мы проводим активные переговоры партнерами из ЕС, Сингапура, Японии и других стран о признании зонирования", - подчеркнула глава ведомства.Источник: https://biz.censor.net/n3239062

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Вы нас главное этим мясом не накормите.
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27.12.2020 23:53 Відповісти

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