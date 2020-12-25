Киевсовет принял бюджет города с доходами в 61 миллиард

Киевский городской совет утвердил бюджет города Киева на 2021 год с доходами 60,7 млрд грн.

Соответствующее решение в четверг вечером поддержали 74 депутата, сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно документу, основным источником наполнения бюджета столицы будут поступления от налога на доходы физических лиц – 27,6 млрд грн, что составит 46% всей доходной части бюджета города. Местные налоги составят 13,8 млрд грн или 23%. Трансферты из госбюджета – 7,5 млрд грн или12%.

Расходы бюджета запланированы на уровне почти 57,8 млрд грн. Больше всего средств местного бюджета будет потрачено на образовательную отрасль – 24,7 млрд грн или 43% от всех запланированных расходов.

На транспорт и дорожное хозяйство в бюджете города на 2021 год предусмотрено 8,7 млрд грн, на здравоохранение – 5,7 млрд грн, включая надбавки медикам.

На социальную защиту населения столицы в 2021 году предусмотрено 5 млрд грн.

Как сообщалось, в утвержденном варианте бюджета Киева на 2021 год доходы выше планировавшихся ранее. Так, изначально в проекте документа доходы бюджета Киева в 2021 году должны были вырасти до 59,2 млрд грн, что всего на 1,3% или 755,2 млн грн больше, по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета 2020 года.



