Родившийся в Украине богатейший бизнесмен Колымы умер от коронавируса

Основатель компании "Сусуманзолото" Владимир Христов умер в Москве в коронавирусном стационаре в Коммунарке.

Об этом сообщило издание "Магаданская правда" со ссылкой на генерального директора ПАО "Сусуманзолото" Александра Чугунова, передает РБК.

Христов в 2020 году попал в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Он находился на 192-й строчке рейтинга с состоянием $500 млн.

Бизнесмену был 71 год. Христов – уроженец Сталинской (Донецкой) области Украины. На Дальний Восток он приехал в молодости, в 1980-х годах устроился на

Сусуманский горно-обогатительный комбинат. В начале 1990-х годов работал главным инженером Сусуманского ГОКа. В 1991 году стал его генеральным директором. После начала массовой приватизации Христов стал владельцем предприятия.

На базе ГОКа бизнесмен создал холдинг, в который вошли остатки магаданского объединения "Севервостокзолото", в котором в советское время работали до 100 тыс. человек.

В 2019 году предприятие "Сусуманзолото" добыло 5,4 тонн золота, из них на россыпное золото пришлось более 90% добычи. Рост цен на драгметалл на фоне кризиса 2020 года помог Христову войти в список Forbes.



