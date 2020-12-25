"Газпром" оставил цены на газ для Беларуси на прежнем уровне

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич подписали протокол между "Газпромом" и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2021 году.

Цена газа для Белоруссии на 2020 год определена в $127 за тыс. куб. м, сообщает Интерфакс.

"Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, который подписан в 2011 году", - говорится в комментарии Минэнерго Беларуси.

В 2019 году Беларусь импортировала 20,261 млрд куб. м российского газа, за 10 месяцев 2020 года отбор снизился на 9% – до 14,871 млрд куб. м.