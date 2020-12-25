Суд Евросоюза отменил санкции против Азарова

Суд Европейского Союза отменил решение о наложении санкций на беглого экс-премьер-министра Николая Азарова.

Как говорится в решении суда от 16 декабря, евросуд решил, что Совет ЕС не проконтролировал обеспечение соблюдения украинской судебной системой права Азарова на защиту и права на эффективную судебную защиту в уголовном процессе, сообщает ZN.UA.

"Отсюда следует, что, приняв решение оставить имя заявителя в списке, Совет ЕС допустил ошибку оценки. В этих обстоятельствах оспариваемые действия должны быть аннулированы в той мере, в какой они относятся к заявителю, без необходимости рассматривать его ходатайство о мерах по организации процедуры", - говорится в решении суда.

Учитывая это, суд остановил действие решения ЕС о наложении санкций на Азарова. Судебные затраты обязан оплатить Совет Евросоюза.

Весной 2020 года Совет Европейского Союза продлил еще на один год санкции против президента-беглеца, который скрывается в России, Виктора Януковича и его соратников. Но тогда Совет ЕС не продлил санкции против двух человек - это Николай Азаров и бывший министр энергетики Эдуард Ставицкий.