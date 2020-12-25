БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 242 13

Суд Евросоюза отменил санкции против Азарова

Суд Евросоюза отменил санкции против Азарова

Суд Европейского Союза отменил решение о наложении санкций на беглого экс-премьер-министра Николая Азарова.

Как говорится в решении суда от 16 декабря, евросуд решил, что Совет ЕС не проконтролировал обеспечение соблюдения украинской судебной системой права Азарова на защиту и права на эффективную судебную защиту в уголовном процессе, сообщает ZN.UA.

"Отсюда следует, что, приняв решение оставить имя заявителя в списке, Совет ЕС допустил ошибку оценки. В этих обстоятельствах оспариваемые действия должны быть аннулированы в той мере, в какой они относятся к заявителю, без необходимости рассматривать его ходатайство о мерах по организации процедуры", - говорится в решении суда.

Учитывая это, суд остановил действие решения ЕС о наложении санкций на Азарова. Судебные затраты обязан оплатить Совет Евросоюза.

Весной 2020 года Совет Европейского Союза продлил еще на один год санкции против президента-беглеца, который скрывается в России, Виктора Януковича и его соратников. Но тогда Совет ЕС не продлил санкции против двух человек - это Николай Азаров и бывший министр энергетики Эдуард Ставицкий.

Джерело:  ZN.UA
Азаров Микола (44) Євросоюз (5116)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Ще один "миздобул" нашої влади! (3,14дараси, )
показати весь коментар
25.12.2020 09:52
+2
"Українська" влада дозволила купувати електроенергію у мордора. По суті, частково, відмінила санкції проти ворога.
показати весь коментар
25.12.2020 10:17
+2
Нема нічого дивного-жодного урку,жодного бандюка,жодного вбивцю на Майдані в Україні за 5 років рошенівської влади не посадили на нари-то чому очікувати,що посадять їхніх хазяїв?Позови складалися умисно так,щоб їх ніхто не засудив.Про оцю вонючу Зелень і говорити нічого-вони не те що окацаплені-вони опідорашені,а Зеленській просто недоумок.
показати весь коментар
25.12.2020 10:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И тишина...
показати весь коментар
25.12.2020 09:33 Відповісти
Ще один "миздобул" нашої влади! (3,14дараси, )
показати весь коментар
25.12.2020 09:52 Відповісти
Якщо так справи і далі підуть, то наші партнери-ліберасти змусять Україну платити компенсацію паРашці за те, що відбивалися від "вєжлівих муділ" і "апалченцев" і завдали їм моральних страждань.
показати весь коментар
25.12.2020 10:13 Відповісти
"Українська" влада дозволила купувати електроенергію у мордора. По суті, частково, відмінила санкції проти ворога.
показати весь коментар
25.12.2020 10:17 Відповісти
Нема нічого дивного-жодного урку,жодного бандюка,жодного вбивцю на Майдані в Україні за 5 років рошенівської влади не посадили на нари-то чому очікувати,що посадять їхніх хазяїв?Позови складалися умисно так,щоб їх ніхто не засудив.Про оцю вонючу Зелень і говорити нічого-вони не те що окацаплені-вони опідорашені,а Зеленській просто недоумок.
показати весь коментар
25.12.2020 10:38 Відповісти
Ау, вы новости лепите осмысленно!
Если "Весной 2020 года ........ Совет ЕС не продлил санкции против двух человек - это Николай Азаров и бывший министр энергетики Эдуард Ставицкий" - ЧТО отменил суд Евросоюза?
Просто суд долго тянулся?
показати весь коментар
25.12.2020 11:08 Відповісти
Суд постановил, что решение о санкциях в отношении Азарова в принципе было неправильным. Теперь ЕС должен возместить экс-премьеру все судебные издержки, которые он понес, оспаривая решение о попадании в список санкций.
показати весь коментар
25.12.2020 13:21 Відповісти
помощь от гейропы. щас они станут сажать бандитов, которые в их банки и их офшоры деньги вывозят, ага)))))))
клятый порошенко развалил не только украинские суды, но и европейские
показати весь коментар
25.12.2020 12:17 Відповісти
ЗЕдостижение
показати весь коментар
25.12.2020 12:48 Відповісти
Покажи фак ЕС.
показати весь коментар
25.12.2020 13:09 Відповісти
Прокуратуре нет времени контролировать такие вопросы,чтобы соблюдать все юридические тонкости ЕС. Заняты внутренними вопросами которые приносят барыш или просто понабирали таких оленей которые просто не понимают ничего из за своей безграмотности .
показати весь коментар
25.12.2020 12:57 Відповісти
Лучший из геологов ,перед уходом с поста премьера , гордо рапортовал ,что цель достигнута - казна пуста и можно домой ....на мацкву! Вовремя соскочив , он удачно избежал ответственности за "битвы майдана" и теперь стал звездой сепар-ТВ и воняет не только нафталином.....
показати весь коментар
25.12.2020 13:32 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 