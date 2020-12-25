Зеленский возложил ответственность за поставки вакцин от коронавируса на Степанова

Президент Владимир Зеленский заявил, что поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу обеспечить поступление в Украину вакцины от Covid-19 в конце январе-феврале будущего года.

Об этом президент рассказал в интервью журналу "Фокус".

"Я поставил ему задание: мы должны получить вакцину в конце января, в крайнем случае в феврале", – сказал Зеленский.

Президент уточнил, что речь идет не только о бесплатной вакцине в рамках инициативы COVAX.

Зеленский считает, что вакцинация будет самым сложным для министра Степанова вызовом.

"Потому что мы не входим в перечень приоритетных стран, которые в ближайшее время получат вакцину. И вот тут проявляется – министр ты или не министр. Потому что если твоя страна не входит в список тех, кому и так дадут вакцину, и так все будет нормально, и так будут большие доплаты врачам, ты должен сделать все, чтобы мы оказались в этом списке. Это и является проверкой", – сказал Зеленский.

При этом президент заявил, что в Украине не будет блокироваться рынок вакцинации и намерен привиться от COVID-19 за свой счет.

"Когда мы говорим с компаниями, которые будут поставлять в Украину вакцину, они просят открыть для них коммерческий рынок. Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, в которой не обращают внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения – это бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будем вакцинироваться за свой счет. Это нормально. Подход прост: мы не будем блокировать платную вакцинацию. Это неправильно. Нужно открывать рынок", – рассказал Зеленский.



Как сообщалось, еще в июле президент Владимир Зеленский заявлял, что лично контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут приобрести вакцину против коронавируса, когда ее изобретут.

Однако, согласно данным исследования группы международных организаций People's Vaccine Alliance, Украина вошла в список стран с широким распространением COVID-19, где правительства не смогли заключить существенных прямых договоров на приобретение вакцин с ведущими компаниями-разработчиками.

Авторы исследования отмечают, что власти Украины, как и многих других стран, полагаются на программу COVAX с участием 189 государств под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрено 2,6 млрд грн на вакцинацию, тогда как Минздрав подавал заявку на выделение 15,1 млрд грн.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан.