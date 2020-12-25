Нацбанк возобновил продажу валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 21 по 24 декабря продал на межбанковском валютном рынке $43,1 млн, возобновив продажу валюты впервые с начала ноября.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Весь объем валюты был продан в ходе интервенций по единому курсу, покупку валюты регулятор не осуществлял.

Тем временем, курс гривни за неделю снизился с 27,828 грн/$ в начале недели до 28,3547 грн/$ по итогам торгов в последний рабочий день.

Как сообщалось, НБУ за неделю с 14 по 18 декабря выкупил на межбанковском валютном рынке $299,6 млн, что стало максимальным значением с июня.





Неделей ранее, с 7 по 11 декабря, НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке $79 млн, возобновив чистую покупку валюты на рынке впервые с начала сентября.

В предыдущие четыре недели НБУ воздерживался от проведения интервенций на межбанке, тогда как в сентябре-октябре активно продавал валюту на межбанке.