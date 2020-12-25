Зеленский подписал госбюджет на 2021 год

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2021 год составляют 1 трлн 84 млрд грн. Расходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд грн. Предельный объем дефицита бюджета определен в сумме 246,64 млрд грн.

В частности, на здравоохранение в госбюджете предусмотрено почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки будет направлено почти 170 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.

С 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы увеличится до 6 тыс. грн, а с 1 декабря – до 6,5 тыс. грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2021 год 15 декабря.

Как уточнили в Минфине, по ставнению с первым чтением доходы государственного бюджета на 2021 год в доработанном законопроекте увеличены на 20,94 млрд грн или на 2%, дефицит госбюджета ко второму чтению уменьшен до 5,5% прогнозного ВВП, тогда как в проекте к первому чтению предлагался дефицит в 6% ВВП.