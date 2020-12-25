БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Бюджет-2021
3 461 15

Зеленский подписал госбюджет на 2021 год

Зеленский подписал госбюджет на 2021 год

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2021 год составляют 1 трлн 84 млрд грн. Расходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд грн. Предельный объем дефицита бюджета определен в сумме 246,64 млрд грн.

В частности, на здравоохранение в госбюджете предусмотрено почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки будет направлено почти 170 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.

С 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы увеличится до 6 тыс. грн, а с 1 декабря – до 6,5 тыс. грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2021 год 15 декабря.

Как уточнили в Минфине, по ставнению с первым чтением доходы государственного бюджета на 2021 год в доработанном законопроекте увеличены на 20,94 млрд грн или на 2%, дефицит госбюджета ко второму чтению уменьшен до 5,5% прогнозного ВВП, тогда как в проекте к первому чтению предлагался дефицит в 6% ВВП.

Автор: 

держбюджет (1574) Зеленський Володимир (2513)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+4
гівно собаче він, а не президент.
показати весь коментар
25.12.2020 23:49
+2
Зеленский подписал госбюджет на 2021 год - Цензор.НЕТ 2636
показати весь коментар
26.12.2020 11:14
+2
Мда, Зеленский. Пол-жизни над тобой смеялись, а затем ты сделал карьеру и на тебя плюются. Это, блин, офигительные достижения. Ты просто лузер по жизни. Лох ранее невиданный. Нафига тебя мама рожала?
показати весь коментар
27.12.2020 14:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гівно собаче він, а не президент.
показати весь коментар
25.12.2020 23:49 Відповісти
Медведчук грізно та з обуренням заявив, що "Зеленський завершив проект перетворення України в помийну яму..."

І з суттю цієї заяви Медведчука я повністю згоден!

Лише з одним уточненням: що цей проект є СПІЛЬНОЮ справою "Путіна-Медведчука-ЗЕ та олігархів" А їх взаємна критика - то сценічна постановка...

Бо ця полеміка між ними нагадує старий совєцькій анекдот часів арабо-ізраїльської війни... кінця 60-х років минулого століття:

-На самій червоній площі москви сидять два обдертих жебраки і просять милостиню у перехожих.... Один в єврейському національному одязі, з пейсами та з ярмулкою на голові. А другий - в арабському халаті, з чалмою на голові з "арафатки".

Перехожі кидають їм пожертви - в залежності від симпатій та співчуття...

Але, час від часу ********** гнівні нападки перехожих : Одні нападають на жебрака-єврея з засудження війни, яку Ізраїль розв'язав проти арабів...- Ти б хоч своїм одягом не підкреслював, що ти єврей Інші - нападають на араба за неконсолідованість зусиль і нездатність протистояти агресії Ізраїлю, будучи озброєними до зубів радянською зброєю... Зніми хоча б "арафатку", бо ти її не достоїн...

-А ввечері, після закінчення "робочого дня" - обоє "жебраків" які проживали в самому фешенебельному тоді готелі "росія" - переодягаючись в європейські костюми, вирішують - в який ресторан їм піти повечеряти... і зі сміхом кажуть один одному: -"І еті гої будут нас учіть как нам дєлать дєньгі?... ха-ха.,.
показати весь коментар
26.12.2020 19:41 Відповісти
"Зеленский подписал госбюджет на 2021 год" - https://www.obozrevatel.com/economics/communalka/vitrenko-podderzhal-povyishenii-tarifov-na-***************-dlya-ukraintsev.htm Витренко поддержал повышении тарифов на электроэнергию для украинцев
https://apnews.com.ua/ua/news/v-ukraini-pidvishchat-tarif-na-opalennya-skilki-zaplatyat-ukraintci/ В Україні підвищать тариф на опалення: скільки заплатять українці
https://glavnoe.ukrainianwall.com/64117-porcii-pridetsya-urezat-ceny-na-hleb-sahar-i-muku-rezko-podskochat?utm_source=iua Порции придется урезать: цены на хлеб, сахар и муку резко подскочат

https://www.youtube.com/watch?v=vm4zqUVC6VU Зеленский набрехал в видосике, что уменьшит тарифы в два раза. - 3 мин. 30 сек.
показати весь коментар
26.12.2020 09:48 Відповісти
Зеленский подписал госбюджет на 2021 год - Цензор.НЕТ 2636
показати весь коментар
26.12.2020 11:14 Відповісти
Конец эпохи бедности, начало эпохи нищеты.
показати весь коментар
26.12.2020 15:49 Відповісти
Ну,слава Богу ! Вовка подписал....Теперь поплывут пароходы! Золотой дождь инвестиций накроет умирающую экономику, а каждому избирателю безоплатно подарят его портрет.
показати весь коментар
26.12.2020 11:37 Відповісти
Лондон спел: лучше быть человеком, чем рабом https://drive.google.com/file/d/1CYBow3nYmCQE4GOjdSzMhnwXnz4YwWfQ/view?usp=sharing

Зеленский подписал госбюджет на 2021 год - Цензор.НЕТ 1076
показати весь коментар
26.12.2020 14:52 Відповісти
Мда, Зеленский. Пол-жизни над тобой смеялись, а затем ты сделал карьеру и на тебя плюются. Это, блин, офигительные достижения. Ты просто лузер по жизни. Лох ранее невиданный. Нафига тебя мама рожала?
показати весь коментар
27.12.2020 14:19 Відповісти
Ще не знати як для нього то всьо закінчиться... Тюрма за ним плаче!
показати весь коментар
27.12.2020 14:57 Відповісти
https://kurs.com.ua/novost/261263-chto-zhdet-ukrainu-s-janvarja-pensii-tarifi?source=ukrnet______________ какой то беспредел творится в стране... зачем жить в такой "родине" если родина сама истребляет своих жителей? кажется обещали что весна 2017 будет последней для повышения цен... слово моё, хочу дам, хочу заберу?... а останутся одни "заможні" - они начнут сами себя и друг друга жрать...
показати весь коментар
27.12.2020 17:12 Відповісти
Зе підготував виборцям подаруночок під ялинку, крім того, що в бюджеті урізано все, що не стосується Авакова, так ще й в січні ціна газу для побутових споживачів, тобто для населення, зросте на 14%.
Я думаю, що тепер прийшла черга пенсіонерів писати Зе новорічні поштівки )
показати весь коментар
27.12.2020 20:34 Відповісти
Зеленский подписал госбюджет на 2021 год - Цензор.НЕТ 4596
показати весь коментар
27.12.2020 22:07 Відповісти
Очікувано !
показати весь коментар
27.12.2020 23:53 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 