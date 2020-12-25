Зеленский подписал госбюджет на 2021 год
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год".
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2021 год составляют 1 трлн 84 млрд грн. Расходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд грн. Предельный объем дефицита бюджета определен в сумме 246,64 млрд грн.
В частности, на здравоохранение в госбюджете предусмотрено почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки будет направлено почти 170 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.
С 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы увеличится до 6 тыс. грн, а с 1 декабря – до 6,5 тыс. грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2021 год 15 декабря.
Как уточнили в Минфине, по ставнению с первым чтением доходы государственного бюджета на 2021 год в доработанном законопроекте увеличены на 20,94 млрд грн или на 2%, дефицит госбюджета ко второму чтению уменьшен до 5,5% прогнозного ВВП, тогда как в проекте к первому чтению предлагался дефицит в 6% ВВП.
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І з суттю цієї заяви Медведчука я повністю згоден!
Лише з одним уточненням: що цей проект є СПІЛЬНОЮ справою "Путіна-Медведчука-ЗЕ та олігархів" А їх взаємна критика - то сценічна постановка...
Бо ця полеміка між ними нагадує старий совєцькій анекдот часів арабо-ізраїльської війни... кінця 60-х років минулого століття:
-На самій червоній площі москви сидять два обдертих жебраки і просять милостиню у перехожих.... Один в єврейському національному одязі, з пейсами та з ярмулкою на голові. А другий - в арабському халаті, з чалмою на голові з "арафатки".
Перехожі кидають їм пожертви - в залежності від симпатій та співчуття...
Але, час від часу ********** гнівні нападки перехожих : Одні нападають на жебрака-єврея з засудження війни, яку Ізраїль розв'язав проти арабів...- Ти б хоч своїм одягом не підкреслював, що ти єврей Інші - нападають на араба за неконсолідованість зусиль і нездатність протистояти агресії Ізраїлю, будучи озброєними до зубів радянською зброєю... Зніми хоча б "арафатку", бо ти її не достоїн...
-А ввечері, після закінчення "робочого дня" - обоє "жебраків" які проживали в самому фешенебельному тоді готелі "росія" - переодягаючись в європейські костюми, вирішують - в який ресторан їм піти повечеряти... і зі сміхом кажуть один одному: -"І еті гої будут нас учіть как нам дєлать дєньгі?... ха-ха.,.
https://apnews.com.ua/ua/news/v-ukraini-pidvishchat-tarif-na-opalennya-skilki-zaplatyat-ukraintci/ В Україні підвищать тариф на опалення: скільки заплатять українці
https://glavnoe.ukrainianwall.com/64117-porcii-pridetsya-urezat-ceny-na-hleb-sahar-i-muku-rezko-podskochat?utm_source=iua Порции придется урезать: цены на хлеб, сахар и муку резко подскочат
https://www.youtube.com/watch?v=vm4zqUVC6VU Зеленский набрехал в видосике, что уменьшит тарифы в два раза. - 3 мин. 30 сек.
Я думаю, що тепер прийшла черга пенсіонерів писати Зе новорічні поштівки )