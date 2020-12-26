Судно-трубоукладчик направилось в порт после работ на "Северном потоке-2"

Трубоукладочное судно "Фортуна" в ночь с пятницы на субботу покинуло район проведения работ по достройке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии и направилось в порт Висмар, где до этого долгое время находилось у причала, свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов.

Сейчас трубоукладчик уже примерно в 100 км от места проведения работ и 170 км от порта Висмар, сообщает Интерфакс.

"Фортуна" вела укладку трубопровода в ИЭЗ ФРГ с 11 декабря. В плане было построить 2,6 км трубы по каждой из ниток морской магистрали в водах на глубине менее 30 м (100 футов). Уведомление о проведении работ действовало с 5 по 31 декабря. Траектория передвижения "Фортуны" с очень невысокой скоростью по трассе газопровода действительно может свидетельствовать об укладке труб.

Далее - с 15 января, согласно сообщению Датского агентства по мореплаванию, "Фортуна" может приступить к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).