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Курс биткойна впервые поднялся выше $25 тысяч

Курс биткойна впервые поднялся выше $25 тысяч

Курс биткойна обновил исторический максимум и поднялся выше $25 тыс., следует из данных CoinDesk. Утром биткойн подорожал на 6,1%, до $25 005.

После этого курс биткойна сразу начал снижаться. На 6:52 биткойн торговался на отметке $24 887 (+6,01%), сообщает Коммерсант.

Криптовалютный рынок корректируется после стремительного подъема в предыдущие два месяца. Курс одной из самых капиталоемких цифровых валют — риппла — упал с начала недели вдвое. Устойчивость показывает только биткойн.

Джерело:  Коммерсант
криптовалюта (633) біткоїн (288)


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да этих жетонов в автоматы у меня дома пруд пруди!
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26.12.2020 12:21 Відповісти
Так поделитесь!
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27.12.2020 09:05 Відповісти
Автор, ну ви або не пишіть дурниць або якщо так хочеться аналітику дати, то почитайте хоч трохи професійні ресурси. Псевдокриптовалютний централізований фантик Ріпл впав через інформацію про судовий процес до його компаній у зв'язку з визнанням Комісією по цінним паперам США його токенів акціями. Це не має жодного відношення до корекції. Інші валюти показують якраз неймовірну стабільність, бо вже типово стоять майже на місці під час росту головної криптоваплюти.
Крім того писати що біткоїн одразу почав знижатися теж не правильно. Це була просто звичайна корекція після нового рекорду, і пройшло зовсім мало часу щоб казати про якісь нові тренди і траєкторії. Тренд поки один - рост. І зараз курс вже 27,5к
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27.12.2020 09:20 Відповісти

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