Курс биткойна впервые поднялся выше $25 тысяч

Курс биткойна обновил исторический максимум и поднялся выше $25 тыс., следует из данных CoinDesk. Утром биткойн подорожал на 6,1%, до $25 005.

После этого курс биткойна сразу начал снижаться. На 6:52 биткойн торговался на отметке $24 887 (+6,01%), сообщает Коммерсант.

Криптовалютный рынок корректируется после стремительного подъема в предыдущие два месяца. Курс одной из самых капиталоемких цифровых валют — риппла — упал с начала недели вдвое. Устойчивость показывает только биткойн.