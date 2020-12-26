Курс биткойна впервые поднялся выше $25 тысяч
Курс биткойна обновил исторический максимум и поднялся выше $25 тыс., следует из данных CoinDesk. Утром биткойн подорожал на 6,1%, до $25 005.
После этого курс биткойна сразу начал снижаться. На 6:52 биткойн торговался на отметке $24 887 (+6,01%), сообщает Коммерсант.
Криптовалютный рынок корректируется после стремительного подъема в предыдущие два месяца. Курс одной из самых капиталоемких цифровых валют — риппла — упал с начала недели вдвое. Устойчивость показывает только биткойн.
Джерело: Коммерсант
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Крім того писати що біткоїн одразу почав знижатися теж не правильно. Це була просто звичайна корекція після нового рекорду, і пройшло зовсім мало часу щоб казати про якісь нові тренди і траєкторії. Тренд поки один - рост. І зараз курс вже 27,5к