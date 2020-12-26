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Турция обязала туристов при въезде предоставлять тесты на коронавирус

Турция обязала туристов при въезде предоставлять тесты на коронавирус

Минздрав Турции обязал прибывающих в страну авиапассажиров с 28 декабря предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

"Каждый пассажир, прибывающий в нашу страну воздушным транспортом с 28 декабря, воздушным и наземным транспортом, начиная с 30 декабря, будет обязан представить отрицательный результат ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. В противном случае им не разрешат въезд в страну", - сообщил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Ранее власти Турции запретили отелям проводить развлекательные программы 31 декабря. Во время праздников проверки выполнения требований по борьбе с коронавирусом будут усилены. До этого власти Турции ввели комендантский час на период с 31 декабря по 4 января. Он будет действовать с 21:00 до 05:00.

Джерело:  Ведомости
туризм (789) Туреччина (1116)


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