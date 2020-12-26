Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука.

Соответствующий указ № 585/2020 глава государства подписал 24 декабря, сообщает Офис президента Украины.

Вручая служебное удостоверение в Офисе Президента Украины, Владимир Зеленский пожелал новому руководителю Ивано-Франковской облгосадминистрации сил и добросовестного труда на благо области.

Бойчук работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании "Укртрансгаз". В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.