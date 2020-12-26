Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА
Президент Владимир Зеленский назначил главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука.
Соответствующий указ № 585/2020 глава государства подписал 24 декабря, сообщает Офис президента Украины.
Вручая служебное удостоверение в Офисе Президента Украины, Владимир Зеленский пожелал новому руководителю Ивано-Франковской облгосадминистрации сил и добросовестного труда на благо области.
Бойчук работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании "Укртрансгаз". В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
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Беня Шихман #465470
показати весь коментар26.12.2020 15:20 Відповісти Мені подобається 0
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