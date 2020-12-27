МАУ возобновляет прямые рейсы из Киева в Баку

Авиакомпания МАУ заявила о возобновлении с 30 декабря прямых регулярных рейсов из Киева в столицу Азербайджана Баку и открыла продажи билетов. Пока это единственная авиакомпания, которая будет обслуживать данный маршрут.

Полеты будут выполняться два раза в неделю - по средам и воскресеньям из Киева, по понедельникам и четвергам из Баку, передает avianews.com.

Опубликованное расписание предусматривает вылеты из Киева в 20:15 с прилетом в Баку в 01:35. Вылет из Баку на следующий день в 06:10 с прилетом в Киев в 08:00.

Ранее МАУ не восстанавливала прямые рейсы в Баку из-за возникшего осенью 2020 года конфликта в Нагорном Карабахе, который потенциально мог повлиять на безопасность полетов. Позже власти Азербайджана ограничили открытие новый рейсов, аргументируя это карантинными мерами из-за пандемии COVID-19.

МАУ ограничила провоз ручной клади в салоне самолета на рейсах в Азербайджан и из Азербайджана по решению властей страны.

Для ускорения посадки и высадки пассажиры могут пронести в салон только один предмет - небольшую сумку, ноутбук, планшет или сумку с вещами для младенца. Габариты вещи не должны превышать 40х30х10 см, а вес - 5 кг.

Поскольку это меньше, чем стандартная норма провоза ручной клади МАУ, пассажир может бесплатно сдать ручную кладь большего размера в багаж. Для бесплатного провоза ее размеры должны быть не больше 55х40х20 см, а вес - до 7 кг.

Перед сдачей в багаж ручной клади пассажирам следует забрать из нее документы, ценные вещи, электронные сигареты, батарейки или аккумуляторы, спички, зажигалки и другие вещи, перевозка которых в багажном отсеке запрещена или не рекомендуется.

По данным консульской службы МИД Украины, въезд в Азербайджан разрешен только иностранцам с видом на жительство или по отдельному решению Оперативного штаба при правительстве страны.

Перед посадкой в самолет пассажир должен предъявить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с негативным результатом. На момент пересечения границы Азербайджана срок действия справки не должен превышать 48 часов.