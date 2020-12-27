"Нафтогаз" с января повысит цену на газ для населения на 14%

"Нафтогаз Украины" заявил, что цена на газ для бытовых потребителей с января 2021 года вырастет на 14%.

Об этом говорится в сообщении компании.

В январе, по тарифу "Месячный", кубический метр газа будет стоить 7,22 грн без стоимости доставки, что на 14% выше по сравнению с декабрем 2020 года. Сейчас стоимость газа за кубометр составляет 6,33 грн, передает Укринформ.

Изменения тарифа в компании объясняют "сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо". Впрочем, в компании напоминают, что такая цена в январе "традиционно остается ниже среднерыночной".

27 октября "Нафтогаз" установил ноябрьскую цену на газ для населения по тарифу "Месячный" на уровне 6,33 грн за кубометр, что на 34% больше, чем в октябре (4,7 грн ща кубометр)