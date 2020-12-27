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Wizz Air может открыть полеты из Винницы

Wizz Air может открыть полеты из Винницы

Авиакомпания Wizz Air может открыть полеты из Винницы, которая станет шестым аэропортом Украины, где представлен венгерский лоукост.

"В мае 2020 года провели переговоры с Wizz Air, и они нам подтвердили четыре направления - Германию, Польшу, Австрию и Венгрию", - заявил мэр Винницы Сергей Моргунов во время отчета о своей работе в этом году перед Винницким горсоветом, передает avianews.com.

По словам Моргунова, речь идет о потенциальном открытии рейсов из Винницы в Берлин, Будапешт, Вену и Варшаву.

"И дальше там были возможности и перспективы по Италии", - добавил Моргунов.

Мэр отметил важность обеспечения безопасности полетов, для чего в местном аэропорту необходимо провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы. В государственном бюджете на 2021 год на эти цели выделили 604 млн грн.

Город в свою очередь готов на свои средства провести реконструкцию терминала. По оценкам Моргунова, это позволит увеличить пропускную способность здания до 400 пассажиров в час.

В результате обновленный аэровокзал сможет одновременно обслуживать сразу два рейса на среднемагистральных самолетах типа Airbus A320 или Boeing 737-800. Их используют крупнейшие лоукосты Европы Wizz Air и Ryanair, а также все крупные украинские авиакомпании - МАУ, SkyUp, "Роза Ветров", Azur Air Ukraine.

Wizz Air работает в аэропорту "Киев", Львове, Одессе, Запорожье и Харькове. В Киеве и Львове находятся базы венгерского лоукоста с самолетами и украинскими экипажами.

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Джерело:  avianews.com
авіація (2243) Вінниця (169) Wizz Air (242)


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Коли Чернівці )))
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28.12.2020 13:28 Відповісти

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