Авиакомпания Wizz Air может открыть полеты из Винницы, которая станет шестым аэропортом Украины, где представлен венгерский лоукост.

"В мае 2020 года провели переговоры с Wizz Air, и они нам подтвердили четыре направления - Германию, Польшу, Австрию и Венгрию", - заявил мэр Винницы Сергей Моргунов во время отчета о своей работе в этом году перед Винницким горсоветом, передает avianews.com.

По словам Моргунова, речь идет о потенциальном открытии рейсов из Винницы в Берлин, Будапешт, Вену и Варшаву.

"И дальше там были возможности и перспективы по Италии", - добавил Моргунов.

Мэр отметил важность обеспечения безопасности полетов, для чего в местном аэропорту необходимо провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы. В государственном бюджете на 2021 год на эти цели выделили 604 млн грн.

Город в свою очередь готов на свои средства провести реконструкцию терминала. По оценкам Моргунова, это позволит увеличить пропускную способность здания до 400 пассажиров в час.

В результате обновленный аэровокзал сможет одновременно обслуживать сразу два рейса на среднемагистральных самолетах типа Airbus A320 или Boeing 737-800. Их используют крупнейшие лоукосты Европы Wizz Air и Ryanair, а также все крупные украинские авиакомпании - МАУ, SkyUp, "Роза Ветров", Azur Air Ukraine.

Wizz Air работает в аэропорту "Киев", Львове, Одессе, Запорожье и Харькове. В Киеве и Львове находятся базы венгерского лоукоста с самолетами и украинскими экипажами.