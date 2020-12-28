Суд открыл дело о банкротстве "Богдан Моторс" Гладковского
Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".
Согласно судебным материалам, инициатором этой процедуры является ООО "Финансовая компания "Финворк", сообщает Finbalance.
"Богдан Моторс" входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского, который был первым заместителем секретаря СНБО во времена президентства Петра Порошенко. Ранее Порошенко был совладельцем корпорации "Богдан".
05.11.2020 Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом связанное с корпорацией "Богдан" ООО "Мегатерм" (ранее называлось ООО "Мега Авто Логистик").
Инициатор процедуры банкротства-ООО "Хюндай Мотор Украина "(тоже связанное с"Богданом").
ООО "Мегатерм" - один из поручителей по долговым обязательствам корпорации "Богдан" перед "Укрэксимбанком" на 1,3 млрд грн.
08.10.2020 Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве ООО "Мегатерм" признал требования ряда кредиторов, в т. ч. требования Укрэксимбанка - на 1,27 млрд грн (обеспечены залогом), АО "Международный инвестиционный банк" (мажоритарный акционер - Порошенко, среди миноритариев - родственники Гладковского) - на 105,9 млн грн (4 очередь), а также требования группы компаний, связанных с корпорацией "Богдан", в частности, ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" - 234,1 млн грн (4 очередь), дочернего предприятия "Автосборочный завод №2 "ПАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" - 1,86 млн грн (4 очередь), ООО "Хюндай Мотор Украина" - на 11,2 млн грн (4 очередь), ООО "Автомобильная группа "Богдан" - 17,1 млн грн (4 очередь), ООО "Богдан-Индустрия" - 12,5 млн грн (4 очередь).
27.12.2019 Хозсуд Киева открыл производство в деле №910/18605/19 по иску заместителя генпрокурора (в интересах Кабмина и Укрэксимбанка) к ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" о признании недействительным договора от 21.06.2018 по реструктуризации обязательств ответчика перед Укрэксимбанком.
Согласно судебным материалам, сделка предусматривала замену старых долговых обязательств (по кредитным договорам и облигациям 2005-2009 годов) на новые обязательства в размере 1,3 млрд грн и их погашения до 25 декабря 2031 года.
Реструктуризация долгов корпорации "Богдан" была проведена во времена предыдущего главы правления Укрэксимбанка Александр Гриценко, который считался близким к Порошенко.
В прошлом году детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления своим служебным положением служебных лиц Укрэксимбанка в ходе гражданско - правовых отношений с АО "АК "Богдан Моторс", в частности, при заключении кредитных и иных договоров и дополнительных соглашений к ним, "предоставляя последнему незаконные преимущества, чем повлекли тяжкие последствия АО "Укрэксимбанк".
Летом 2019 года НАБУ сообщало об обысках в "Богдан Моторс".
Напомним, еще до победы Владимира Зеленского на выборах президента команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наші гроші") представила расследование, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки в 2015-2017 годах поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-три раза ценам.
Авторы расследования утверждали, что к коррупционным сделкам были причастны Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером на тот момент президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
безработице , но без "богданчика "
Тут сума солідніша 1.3млрд - це вже рівень свинарчука-старшого.
Його босс звичайно такими дрібницями не займався.
Точніші цифри можна побачити?
Полученные от сделок средства участники "схемы" обналичивали в конвертационных центрах, часть денег шла на "откаты" должностным лицам "Укроборонпрома" и взятки сотрудникам следственных органов, роскошные автомобили и недвижимость. Источник: https://biz.censor.net/v3113705
Де факти про десятки мільйонів, підтверджені слідчими органами, судами майже за два роки правління Зе?
Навпаки, суд зобов'язав спростувати бездоказову брехню медіа-повії.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059600-sud-zobovazav-bihusinfo-sprostuvati-zaavi-pro-pricetnist-gladkovskogomolodsogo-do-shem.html
Главное побольше навоза наворотить, авось читатель проглотит!
При чём тут " https://biz.censor.net/video_news/3113705/okrujenie_poroshenko_zarabotalo_sotni_millionov_na_shemah_ukroboronproma_smi_video" к банкротству Богдана?
банкротить свої підприємства ..
красивий 'кидок' - основа укр.бізнесу і укр.політики
Кого, уже понятно.
банкротить свої підприємства" другими своими пидпрыемствами . В частности АО "Международный инвестиционный банк" (мажоритарный акционер - Порошенко, среди миноритариев - родственники Гладковского) - на 105,9 млн грн (4 очередь), а также требования группы компаний, связанных с корпорацией "Богдан", в частности, ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" - 234,1 млн грн (4 очередь), дочернего предприятия "Автосборочный завод №2 "ПАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" - 1,86 млн грн (4 очередь), ООО "Хюндай Мотор Украина" - на 11,2 млн грн (4 очередь), ООО "Автомобильная группа "Богдан" - 17,1 млн грн (4 очередь), ООО "Богдан-Индустрия" - 12,5 млн грн (4 очередь).Источник: https://biz.censor.net/n3239323
P.S. Ти, ту іще "азіровкою" почни писати. Що, ні української, ні російсьської не знаєш?
P.S. Я проти суржика, краще уже російською
Это Вы про ВАЗ-2110?
Где можно посмотреть на "власний автопром"?
Зараз таких справ багато. І цікаво, що винен не той, хто давав кредит, а той хто брав.
Нужны машины со своей, армейской, спецификой. Но покупать их на стороне - дурной тон у властей. Они быстренько замутят из "говна и палок" и вот уже армия получает такие нужные ей машины, а карман получает бюджетное бабло. Так?
А в Бєні з Пінчуком все чинно-законно.
Все верно?
Вот такая ситуация и с Богданом. Кредитов на компанию навесили и выборы проиграли зеленым)).
Теперь доступа к ресурсам Укрэксимбанка нет) Теперь торчок пользуется данной "прачечной")))
От механізм "банкрутства"