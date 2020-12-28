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Суд открыл дело о банкротстве "Богдан Моторс" Гладковского

Суд открыл дело о банкротстве

Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

Согласно судебным материалам, инициатором этой процедуры является ООО "Финансовая компания "Финворк", сообщает Finbalance.

"Богдан Моторс" входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского, который был первым заместителем секретаря СНБО во времена президентства Петра Порошенко. Ранее Порошенко был совладельцем корпорации "Богдан".

05.11.2020 Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом связанное с корпорацией "Богдан" ООО "Мегатерм" (ранее называлось ООО "Мега Авто Логистик").

Инициатор процедуры банкротства-ООО "Хюндай Мотор Украина "(тоже связанное с"Богданом").

ООО "Мегатерм" - один из поручителей по долговым обязательствам корпорации "Богдан" перед "Укрэксимбанком" на 1,3 млрд грн.

08.10.2020 Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве ООО "Мегатерм" признал требования ряда кредиторов, в т. ч. требования Укрэксимбанка - на 1,27 млрд грн (обеспечены залогом), АО "Международный инвестиционный банк" (мажоритарный акционер - Порошенко, среди миноритариев - родственники Гладковского) - на 105,9 млн грн (4 очередь), а также требования группы компаний, связанных с корпорацией "Богдан", в частности, ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" - 234,1 млн грн (4 очередь), дочернего предприятия "Автосборочный завод №2 "ПАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" - 1,86 млн грн (4 очередь), ООО "Хюндай Мотор Украина" - на 11,2 млн грн (4 очередь), ООО "Автомобильная группа "Богдан" - 17,1 млн грн (4 очередь), ООО "Богдан-Индустрия" - 12,5 млн грн (4 очередь).

27.12.2019 Хозсуд Киева открыл производство в деле №910/18605/19 по иску заместителя генпрокурора (в интересах Кабмина и Укрэксимбанка) к ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" о признании недействительным договора от 21.06.2018 по реструктуризации обязательств ответчика перед Укрэксимбанком.

Согласно судебным материалам, сделка предусматривала замену старых долговых обязательств (по кредитным договорам и облигациям 2005-2009 годов) на новые обязательства в размере 1,3 млрд грн и их погашения до 25 декабря 2031 года.

Реструктуризация долгов корпорации "Богдан" была проведена во времена предыдущего главы правления Укрэксимбанка Александр Гриценко, который считался близким к Порошенко.

В прошлом году детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления своим служебным положением служебных лиц Укрэксимбанка в ходе гражданско - правовых отношений с АО "АК "Богдан Моторс", в частности, при заключении кредитных и иных договоров и дополнительных соглашений к ним, "предоставляя последнему незаконные преимущества, чем повлекли тяжкие последствия АО "Укрэксимбанк".

Летом 2019 года НАБУ сообщало об обысках в "Богдан Моторс".

Напомним, еще до победы Владимира Зеленского на выборах президента команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наші гроші") представила расследование, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки в 2015-2017 годах поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-три раза ценам.

Авторы расследования утверждали, что к коррупционным сделкам были причастны Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером на тот момент президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Джерело:  Finbalance
банкрутство (551) Богдан (104) Гладковський Олег (150)


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Топ коментарі
+10
Ах, эти журналисты-разаблачители....
Главное побольше навоза наворотить, авось читатель проглотит!
При чём тут " https://biz.censor.net/video_news/3113705/okrujenie_poroshenko_zarabotalo_sotni_millionov_na_shemah_ukroboronproma_smi_video" к банкротству Богдана?
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28.12.2020 10:02
+7
Штучна справа. Типу дали гроші в кредит, чи рестуктуризували старий. Потім приходить нова мітла і каже, то ми невірно, неправильно дали, - повертай все назад і терміно, бо машини для арміїї не потрібні, будемо асфальтом усе заливати.

Зараз таких справ багато. І цікаво, що винен не той, хто давав кредит, а той хто брав.
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28.12.2020 10:42
+6
Щось там "розслідували", Щось "обшукували", а результат, схоже, знов "пердіння у калюжу" - тобто - жодного результату не зважаючи на "найвеличніше бажання" і 100500% "свого прокурора"...
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28.12.2020 08:49
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28.12.2020 08:26 Відповісти
Кто бы сомневался,что без гос.заказа этот мыльный пузырь лопнет.
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28.12.2020 08:36 Відповісти
уводят бабло от конфискации как говорил завмаг из ОПЕРАЦИИ !ы" всё уже вывезено и украдено до конфискации
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28.12.2020 09:46 Відповісти
Вернее без кредитов под ноль целых один десятиттысячных процентов от государственного банка,выданный человеком-корешем бывшего президента компании, владельцем которой был сам этот президент, со сроком погашения до конца 2031 года. Не хило так государственные деньги себе в долг давать на 12 лет в гривне под процент ниже , чем у МВФ, в то время как инфляция в 2018 году была ну ни как не ниже 10%. А теперь оказывается эта Пецина контора а-ля "рога и копыта" банкрот. Так еще и сам Пеця со стороны своего банка АО "Международный инвестиционный банк" (мажоритарный акционер - Порошенко) и остальных своих компаний пытается с банкрота часть денег себе урвать. Ах молодца сукин сын, действует в лучшем стиле Остапа Ибрагимовича Берта Марии Бендер Бея Бендера.
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28.12.2020 12:14 Відповісти
Ну, ось - нема державної цицьки, нема "богданчика"!)
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28.12.2020 08:39 Відповісти
Ну теперь державна цицька по пособиям по
безработице , но без "богданчика "
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28.12.2020 08:48 Відповісти
Порошенко, кинул своих рабочих в очередной раз.
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28.12.2020 15:13 Відповісти
Щось там "розслідували", Щось "обшукували", а результат, схоже, знов "пердіння у калюжу" - тобто - жодного результату не зважаючи на "найвеличніше бажання" і 100500% "свого прокурора"...
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28.12.2020 08:49 Відповісти
Ну махінації в оборонпромі то дійсно не результат. Там дітки того Гладковського "заробляли" собі на тачки, баб та теплі острови. Суми "незначні" - десятки млн.
Тут сума солідніша 1.3млрд - це вже рівень свинарчука-старшого.
Його босс звичайно такими дрібницями не займався.
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28.12.2020 09:58 Відповісти
"Суми "незначні" - десятки млн."

Точніші цифри можна побачити?
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28.12.2020 10:53 Відповісти
Та воно просто переписує з кацапської методички цифри і прізвища))
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28.12.2020 11:31 Відповісти
Посилання є в тексті статті. Що вам ще треба?
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28.12.2020 13:15 Відповісти
В статті написано, що дітки Гладковського заробили на оборонпромі десятки млн.?
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28.12.2020 13:51 Відповісти
Также Жуков и Гладковский-младший использовали как "прокладку" предприятие Порошенко "Кузня на Рыбальском" (бывшая "Ленинская кузня"), "прогнав" через нее 70 миллионов гривен от сделки с Киевским бронетанковым заводом.
Полученные от сделок средства участники "схемы" обналичивали в конвертационных центрах, часть денег шла на "откаты" должностным лицам "Укроборонпрома" и взятки сотрудникам следственных органов, роскошные автомобили и недвижимость. Источник: https://biz.censor.net/v3113705
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28.12.2020 14:36 Відповісти
Так це з мультиків Бєніного Бігуса.
Де факти про десятки мільйонів, підтверджені слідчими органами, судами майже за два роки правління Зе?
Навпаки, суд зобов'язав спростувати бездоказову брехню медіа-повії.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3059600-sud-zobovazav-bihusinfo-sprostuvati-zaavi-pro-pricetnist-gladkovskogomolodsogo-do-shem.html
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28.12.2020 14:45 Відповісти
Які "десятки мільйонів"? Десятки МІЛЬЯРДІВ !
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28.12.2020 16:05 Відповісти
Ах, эти журналисты-разаблачители....
Главное побольше навоза наворотить, авось читатель проглотит!
При чём тут " https://biz.censor.net/video_news/3113705/okrujenie_poroshenko_zarabotalo_sotni_millionov_na_shemah_ukroboronproma_smi_video" к банкротству Богдана?
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28.12.2020 10:02 Відповісти
Так, к слову. Главное вовремя ввернуть нужную фразу.
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28.12.2020 10:46 Відповісти
Пусть эти вумные "разблачители" расскажут, как можно было обеспечить наши предприятия НЕ контрабандными деталями из Раши, если поставки их в Украину были давно запрещены Кремлем.
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28.12.2020 10:51 Відповісти
сивочолий патріот, набравши кредитів у державних банках,
банкротить свої підприємства ..

красивий 'кидок' - основа укр.бізнесу і укр.політики
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28.12.2020 10:08 Відповісти
Тільки питання: хто кого кинув?
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28.12.2020 10:43 Відповісти
"Укрэксимбанк получил почти 11 млрд грн рефинанса НБУ."
Кого, уже понятно.
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28.12.2020 14:28 Відповісти
Можно немного уточнить. "сивочолий патріот, набравши кредитів у державних банках,
банкротить свої підприємства" другими своими пидпрыемствами . В частности АО "Международный инвестиционный банк" (мажоритарный акционер - Порошенко, среди миноритариев - родственники Гладковского) - на 105,9 млн грн (4 очередь), а также требования группы компаний, связанных с корпорацией "Богдан", в частности, ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" - 234,1 млн грн (4 очередь), дочернего предприятия "Автосборочный завод №2 "ПАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" - 1,86 млн грн (4 очередь), ООО "Хюндай Мотор Украина" - на 11,2 млн грн (4 очередь), ООО "Автомобильная группа "Богдан" - 17,1 млн грн (4 очередь), ООО "Богдан-Индустрия" - 12,5 млн грн (4 очередь).Источник: https://biz.censor.net/n3239323
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28.12.2020 12:20 Відповісти
27.12.2019 Хозсуд Киева открыл производство в деле №910/18605/19 по иску заместителя генпрокурора (в интересах Кабмина и Укрэксимбанка) к ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" о признании недействительным договора от 21.06.2018 по реструктуризации обязательств ответчика перед Укрэксимбанком, - святкуємо першу річницю справи? Та й навіщо нам власний автопром?
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28.12.2020 10:29 Відповісти
Точно. Нам квартали автором замінять
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28.12.2020 10:45 Відповісти
Чомусь реструктуризацію боргів простим громадянам перед банками ні на копійку не робили коли Гонтарева роздеребанила біля сотні банків. ФГВФО якій очолював товариш по банку Порошенка продавав активі банків за принципом ПРОЗОРО.Пострадало сотні тисячі людей середнього та малого бізнесу та простого люду. Гонтарева та власники банків в шоколаді. Ось таке Григорій.
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28.12.2020 12:17 Відповісти
Пардон. Маячню якусь несете аля ОПЗЖ+ Беня. Вибори уже пройшли
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28.12.2020 15:51 Відповісти
Вибори пройшли, а президента немає. От і не забувають Порошенка, -- він і сниться тим нещасним 73%-ним.
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28.12.2020 16:00 Відповісти
Неее, такой "автопром" от Пеци-Гладковского нам не нужен.
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28.12.2020 12:22 Відповісти
Ну, да. То спишемо усі віськові вантажівки, які зібрали на Богдані. А робочих виженено на вулицю ... А вантажівки та тягачі будемо у агресора купляти
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28.12.2020 15:55 Відповісти
Але в 3 рази дорожче.
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28.12.2020 16:01 Відповісти
"А робочих виженено на вулицю ..." Так это не ко мне вопрос, а к тому кто выжинать будэ К тому, кто взял в госбанке рефинансы под ноль целых фуй десятых процента, и объявил себя банкротом. К тому, чей банк и компании встали в очередь на стягнэньня бабла и майна с корпорации "Богдан" на миллионы гривен. Ты не понял? Это вопросы к его величеству Порошенко.
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28.12.2020 16:15 Відповісти
Що ви несете, де Ви взяли "під нуль відсоків"? Який "рефінас"? І, взагалі, держава не по кредиту захищена. Просто, бізнес відтиснули.
P.S. Ти, ту іще "азіровкою" почни писати. Що, ні української, ні російсьської не знаєш?
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28.12.2020 18:56 Відповісти
Пишу на суржике. Не вижу ни чего зазороного. Под Харьковом суржик в порядке вещей. Или ты против? Это первое. Видсотки были ниже, чем у МВФ, только МВФ выдает доллары, а госбанк выдал гривны на 12 лет. Это второе. Ну и третье. Кому цэй банкрот нужен, что бы его виджымать???
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28.12.2020 19:02 Відповісти
Пардон. Ви не в темі. Набір слів, хоч якою мовою, і навіть суржиком.
P.S. Я проти суржика, краще уже російською
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28.12.2020 19:33 Відповісти
Ну и ладно. Это и про "не в теме" и по поводу языка. Как говорится "до лампочки"
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28.12.2020 20:00 Відповісти
"Та й навіщо нам власний автопром?"
Это Вы про ВАЗ-2110?
Где можно посмотреть на "власний автопром"?
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28.12.2020 14:30 Відповісти
Штучна справа. Типу дали гроші в кредит, чи рестуктуризували старий. Потім приходить нова мітла і каже, то ми невірно, неправильно дали, - повертай все назад і терміно, бо машини для арміїї не потрібні, будемо асфальтом усе заливати.

Зараз таких справ багато. І цікаво, що винен не той, хто давав кредит, а той хто брав.
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28.12.2020 10:42 Відповісти
"бо машини для арміїї не потрібні" - такие машины точно не нужны.
Нужны машины со своей, армейской, спецификой. Но покупать их на стороне - дурной тон у властей. Они быстренько замутят из "говна и палок" и вот уже армия получает такие нужные ей машины, а карман получает бюджетное бабло. Так?
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28.12.2020 14:34 Відповісти
Передбачувано.Не нарили нічого по бігусівському висеру,доводиться піднімати інші господарчі справи,відробляючи замовлення.
А в Бєні з Пінчуком все чинно-законно.
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28.12.2020 11:01 Відповісти
На фоні того, що у п"яти країнах заарештовано майно Бені і К, а у США 100 слідчих з різних штатів ведуть розслідування афер Коломойського, у нас усе навпаки. Беня гвалтує державу, а держава так мало по малу "віддається"
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28.12.2020 11:25 Відповісти
Из Вашего сообщения я понял, что порох такой-же, как "Бєня з Пінчуком", но Вас возмутил тот факт, что за жопу взяли только одного?
Все верно?
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28.12.2020 14:36 Відповісти
З хворої зеголови на здорову.
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28.12.2020 15:53 Відповісти
У нас в стране есть 4 государственных банка. Один их них АТ "Укрэксимбанк" во все времена использовался всеми Президентами для своих нужд. Через него гоняют/отмывают бабло, берут для "своих" огромные кредиты под низкие проценты или под залог активов и т.д.
Вот такая ситуация и с Богданом. Кредитов на компанию навесили и выборы проиграли зеленым)).
Теперь доступа к ресурсам Укрэксимбанка нет) Теперь торчок пользуется данной "прачечной")))
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28.12.2020 11:35 Відповісти
И "слуги торчка". В первую очередь Беня.
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28.12.2020 12:24 Відповісти
Дивно. Ви, що статтю не читали? Там ситуація така: дали вам кредит на будівництво дому на 10 років, ви почали будівництво, закупили матеріали, проходить рік, а Вам банк каже повертай усе назад, бо ми неправильно тобі кредит дали.
От механізм "банкрутства"
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28.12.2020 16:05 Відповісти
что по этому поводу скажет "сивочолый" патриот? и почему молчат порохоботы?
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28.12.2020 12:42 Відповісти
За 11 місяців з початку року в Україні зібрали всього 4,429 тисяч авто - падіння порівняно з аналогічним періодом 2019 року становить 35%.
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28.12.2020 13:20 Відповісти
а про что именно сказать? ты статью читала?
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28.12.2020 14:15 Відповісти
Щось парахаботіки притихли. Це коли Потрох був при кориті і можна було всяке гівно в вигляді Богдана спихати за бюджетні гроші!!! А корито то закінчилось !!!
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28.12.2020 18:56 Відповісти
Меня удивляет истерия против Гладковского. Его предприятия одно из немногих созданы из нуля и работают на Украину. Не считая очень далёких годов, при СССР, в Украине троллейбусы не производились. Против Гладковского истерию организовали паразитические банкиры и те кто такие же паразиты-торгаши-спекулянты окружения коломойского, сидящие на трубах и на других перепродажах разного государственного.
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25.04.2021 16:55 Відповісти
И ещё. Банкиры и спекулянты это враги Украины такие же как хутин.
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25.04.2021 16:57 Відповісти

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