"Укрпошта" закупает 1,8 тысячи автомобилей для передвижных отделений
АО "Укрпошта" объявила о тендере на закупку 1850 автомобилей для реализации проекта "Передвижные отделения" в 2021 году.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"К концу 2021 года 1850 новых авто должны обеспечить более 11 млн жителей сел с населением до 2 тыс. человек 100% современных услуг: возможностью получать доставку до дверей, заказывать лекарства и мелкую бытовую технику в интернет-магазинах, оплачивать коммунальные платежи и тому подобное", - сообщает "Укрпошта".
Новые авто будут работать для жителей 17 областей, которые в следующем году закончат процесс автоматизации "Укрпошты".
Закупка новых автомобилей стала возможной благодаря кредиту ЕБРР в 63 млн евро, которые "Укрпошта" потратит на развитие инфраструктуры. Тендер опубликован на сайте электронных закупок ЕБРР.
Среди основных требований тендера "Укрпошты" на автомобили: полный комплект необходимого дооборудования (полноценная рабочая зона, сейф, GPS, видео регистратор и т.п.), гарантия и обслуживание в 17 областях, а также ряд требований к самой машины, которые были сформированы на базе почти двух лет пилотного проекта в Черниговской области.
Компания напоминает, что в 2020 году "Укрпошта" подписала договор финансового лизинга с ПУМБ о закупке 500 автомобилей Fiat Doblo Maxi для передвижных отделений стоимостью почти на 8,5 млн евро. Все закупленные 500 автомобилей уже работают на почтовых маршрутах.
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